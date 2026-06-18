El delantero del Santos trabajó junto al resto de sus compañeros y crece la expectativa para que vuelva a salir a cancha con la Verdeamarelha. Los detalles.

El mensaje de Neymar en su vuelta a las prácticas con Brasil: "¿Me extrañaban?"

Neymar volvió este miércoles a trabajar sobre el césped junto a sus compañeros de la Selección de Brasil . La noticia llega con alivio para el cuerpo técnico de Ancelotti, que necesita contar lo antes posible con él.

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Puertas adentro, todavía mantienen cautela en torno a la recuperación del delantero del Santos, que llegó a su cuarta Copa del Mundo pero que todavía no debutó en el certamen.

Neymar treina em campo com a seleção brasileira pela primeira vez nos Estados Unidos. Dê tênis e não chuteira, o camisa 10 fez exercícios físicos, ainda sem contato com a bola ou os demais jogadores. Via: @geglobo @CBF_Futebol pic.twitter.com/rssViN9UMA

El crack arrastra una lesión muscular grado dos en el gemelo derecho desde el 17 de mayo , cuando se lastimó en un partido del Brasileirao ante Curitiba.

Tras el entrenamiento, Neymar saludó a la prensa con un “¿Me extrañaban?”,

Embed “¿ME EXTRAÑABAN?”



Neymar Júnior a la prensa en su salida al entrenamiento. pic.twitter.com/1l6awlsqQI — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 17, 2026

Según Rede Globo, el atacante dio “un paso más” en la recuperación, aunque sus opciones de jugar contra Haití “son escasas”.

Así, Neymar podría estar disponible para el último partido de la fase de grupos ante Escocia, el miércoles 24. Y sino, su regreso será en los 16avos de final.

Recordemos que Brasil viene de empatar 1-1 en el debut mundialista ante Marruecos y dejó una imagen pálida. Este viernes podría tener revancha en la segunda fecha, ya que enfrenta a Haití, donde buscará sus primeros tres puntos.

Los cambios que se vienen en Brasil

Mientras tanto, Brasil continúa preparando el duelo ante Haití con varias incógnitas en la formación.

Gabriel Magalhaes y Raphinha trabajaron de manera diferenciada debido a molestias físicas y todavía no tienen garantizada su presencia. Ante esa situación, Leo Pereira y Martinelli aparecen como alternativas para ingresar al equipo.

En el mediocampo, Fabinho gana terreno y podría meterse entre los titulares, mientras que en ataque Igor Thiago y Matheus Cunha disputan un lugar para acompañar a Vinicius.

Las únicas certezas que maneja hoy Ancelotti son los ingresos de Danilo en el lateral derecho y Luiz Henrique en funciones ofensivas.