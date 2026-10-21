De héroe de la Selección Argentina a productor agropecuario: la nueva vida de Mario Bolatti

Fue parte de un importante equipo del fútbol argentino, héroe de la Albiceleste de Maradona y jugó en Europa, pero su carrera no terminó como esperaba.

En la Selección argentina disputó apenas 12 partidos, pero Mario Bolatti consiguió algo que muchos jugadores no logran en toda su carrera: quedar grabado en la memoria de los hinchas. El volante cordobés vivió su momento más importante bajo las órdenes de Diego Maradona y, años después, decidió alejarse del fútbol cuando todavía tenía edad para seguir jugando.

Su recorrido incluyó una etapa brillante en Huracán, experiencias en Europa y Brasil y un regreso a Belgrano que terminó de manera inesperada. Con el tiempo, las exigencias de la profesión empezaron a pesarle cada vez más, hasta que encontró en una actividad familiar una alternativa para su vida después del retiro.

El 14 de octubre de 2009 , Argentina visitó a Uruguay en el estadio Centenario de Montevideo para disputar la última fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010. El equipo dirigido por Maradona llegaba después de una agónica victoria contra Perú, gracias a un gol de Martín Palermo, y todavía necesitaba asegurar su clasificación.

El partido estaba 0-0 cuando el entrenador decidió mandar a la cancha a Bolatti en lugar de Gonzalo Higuaín. Apenas cinco minutos después, a los 39 del segundo tiempo, el mediocampista aprovechó un rebote tras un remate de Juan Sebastián Verón y definió ante Fernando Muslera. Argentina ganó 1-0 y consiguió su lugar en la Copa del Mundo .

El cordobés tenía 24 años y atravesaba uno de los mejores momentos de su trayectoria. Había sido una de las figuras del Huracán de Ángel Cappa, aquel equipo que deslumbró durante el Clausura 2009 y perdió el campeonato frente a Vélez en la última fecha. Su rendimiento le había permitido debutar con la Albiceleste apenas dos meses antes, en un amistoso contra Rusia.

La clasificación también le abrió las puertas del Mundial, donde compartió plantel con Lionel Messi, Carlos Tevez y Sergio Agüero. Sumó algunos minutos frente a Corea del Sur y fue titular contra Grecia, antes de que el conjunto nacional quedara eliminado por Alemania en los cuartos de final.

"Tuve la suerte y la fortuna de hacer ese gol que quedó en la historia", recordó años después. De aquella noche en Montevideo, lo que más presente tiene son los festejos, especialmente la imagen de Maradona y Carlos Bilardo llorando de emoción después del triunfo.

Por qué Mario Bolatti decidió retirarse del fútbol a los 33 años

Después del Mundial, Bolatti pasó por Fiorentina, Internacional de Porto Alegre, Racing y Botafogo, hasta que regresó a Belgrano. El mediocampista tenía una relación especial con el Pirata, donde había debutado profesionalmente en 2003, pero su segunda etapa terminó con una salida que lo afectó profundamente.

En 2017, cuando Leonardo Madelón era el entrenador, dejó de ser tenido en cuenta y comenzó a entrenarse apartado del plantel principal. El cordobés aseguró que nunca recibió una explicación clara sobre aquella decisión. Finalmente quedó libre y pasó a Boca Unidos de Corrientes, donde disputó su último partido profesional en abril de 2018.

Aunque físicamente todavía estaba en condiciones de competir, el desgaste mental terminó siendo determinante para su retiro. "Yo a los 33 años decidí dar un paso al costado porque tenía la mente agotada", explicó en una entrevista con La Nación. Su experiencia en Corrientes tampoco lo había ayudado a recuperar las ganas de jugar.

"Al último tiempo ya no lo disfrutaba. Me cansaba, a veces lo sufría", confesó en otra oportunidad. Las concentraciones, los viajes y las exigencias de la vida profesional se habían vuelto difíciles de sobrellevar. También quería recuperar tiempo para compartir con su familia y sus amigos, después de tantos años entre entrenamientos y partidos.

La despedida de las canchas no fue completamente definitiva. En 2022 aceptó jugar algunos minutos para General Paz Juniors en el Torneo Regional Amateur, aunque su participación fue breve y no significó un regreso al fútbol profesional.

Aún se recuerda su gol a Uruguay, clave para el ciclo de Maradona al mando de la Albiceleste. Conmebol

Cómo es la vida de Bolatti lejos de las canchas y los vestuarios

Bolatti nació en La Para, una pequeña localidad del noreste de Córdoba, y creció en una familia dedicada al campo. Su padre es chacarero y su hermano, ingeniero agrónomo, por lo que el trabajo agropecuario siempre había estado presente en su entorno.

Actualmente vive en Córdoba capital, a unos 150 kilómetros de su pueblo natal, y se dedica principalmente a la agricultura, además de participar en actividades ganaderas en Chaco. Su tarea está más relacionada con las inversiones y la administración de los negocios familiares que con el trabajo cotidiano de los establecimientos.

"Tengo a mi papá, que es chacarero, y a mi hermano, que es ingeniero agrónomo. Y yo sería una suerte de inversor", contó sobre su nueva ocupación. Una vez por mes viaja con su padre a los campos para conocer de cerca las actividades y aprender de su experiencia. En algunas ocasiones también los acompaña su hermano.

El exmediocampista administra otras inversiones que comenzó a desarrollar durante su etapa como futbolista, entre ellas negocios inmobiliarios. Su rutina transcurre principalmente en Córdoba, donde ahora dispone de más tiempo para estar con sus seres queridos.

Aunque todavía le interesa la posibilidad de trabajar en un club, no tiene demasiadas ganas de dirigir, pese a contar con el título de entrenador. En 2021 estuvo cerca de incorporarse a la estructura deportiva de Huracán junto a David Garzón, pero las diferencias sobre las condiciones del proyecto impidieron que llegara a concretarse. También analiza abrir un complejo deportivo con una escuela de fútbol junto a un grupo de socios y tiene entre sus planes continuar capacitándose en gestión deportiva.