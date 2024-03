El posteo de Di María tras la amenaza recibida y el apoyo que le dio De Paul

"Decile a tu hijo Ángel que a Rosario no vuelva más porque sino le cagamos matando un familiar. Ni Pullaro te va a salvar. Nosotros no tiramos papelitos. Plomo y muertos tiramos" , decía la amenaza. Horas más tarde, el jefe de seguridad del lugar aseguró que incluso realizaron cuatro disparos.

De Paul reveló cómo reaccionó Di María a las amenazas

Rodrigo De Paul, otro de los emblemas de la Selección Argentina, contó cómo estuvo Ángel Di María en la concentración, poco después de recibir gravísimas amenazas en Rosario, su ciudad.

"Justo estaba con él a la mañana cuando nos levantamos temprano. Obviamente no voy a contar cosas que son muy internas, pero sí que lo vimos conmovido, con lágrimas", reveló.

"Creo que si hay alguien que no merece que no tenga la posibilidad de volver a nuestro país cuando lo desea es él... Me da mucha lástima que pasen esas cosas en nuestro país. Sé bien todo lo que pasó ahí. Es muy grave. El amor que tiene él por su país, su ciudad, su club, no cambia. Después tendrá que determinar qué decisión que toma. No es fácil. Fueron cosas muy fuertes. Él sabe que estamos con él a morir", sentenció.