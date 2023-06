El presidente de LaLiga de España le restó importancia a Messi: "No es imprescindible"

El presidente de LaLiga de España , Javier Tebas , le quitó importancia a la imposibilidad de Lionel Messi de volver a jugar en el campeonato español, al asegurar que "no es imprescindible" y que sobrevivieron a las salidas de otros jugadores en el pasado, por lo que confió en que podrán reponerse sin el capitán de la Selección argentina en su torneo.

"Qué le vamos a hacer. Messi no es imprescindible. Ya se fueron Cristiano Ronaldo y la estrella argentina de LaLiga y no sólo sobrevivimos sino que, poco a poco, hemos crecido", expresó Tebas cuando se le consultó sobre la no concreción del regreso de Messi al club catalán y su inesperada llegada al Inter Miami de la liga estadounidense para este verano europeo.