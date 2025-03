El representante de Franco Colapinto lanzó una dura advertencia para sus seguidores

La expectativa por ver a Franco Colapinto como piloto titular de Alpine en la Fórmula 1 provocó diversas reacciones entre sus seguidores. En las redes sociales, algunos fanáticos expresaron su descontento con la dirección del equipo y con otros corredores, en particular con el novato australiano Jack Doohan .

Campbell-Walter pidió que el entusiasmo no se convierta en ataques. "Compórtense con pasión pero sin insultos ni arrogancia. El momento de Franco llegará, pero no así", sentenció.

Su publicación fue en respuesta a un mensaje de la cuenta @Formula1Fangio, que también instó a los seguidores a cambiar su actitud. "Dejen de comentar sin sentido en la cuenta de Alpine. No ayudan a Colapinto, solo hacen el ridículo y generan rechazo. Apoyar no es acosar ni ser pesados. Apoyen al equipo, no sean termos y entiendan los tiempos de la F1", indicaron.

Franco Colapinto Alpine Colapinto ya realizó los test con los pilotos de Alpine. Archivo

La visión del director de Alpine sobre el futuro de Franco Colapinto

Luego de las pruebas de pretemporada en Bahréin, donde el piloto argentino no participó, el director de la escudería, Oliver Oakes, reconoció el talento de Colapinto y comprendió el deseo de los aficionados por verlo competir.

"Franco hizo un buen trabajo el año pasado, tiene una gran base de fans, obviamente muchos de ellos también en los medios, es natural que la gente quiera hablar de eso", afirmó.

"Pero desde el otro lado, creo que como equipo somos muy afortunados de tener tres reservas (Paul Aron y Ryo Hirakawa son los otros), lo que nos da una buena posición", agregó.

El argentino podría tener su primera oportunidad de competir en el Gran Premio de Miami, programado para mayo. Según el acuerdo con Doohan, el australiano disputará las primeras cinco carreras del calendario (Australia, China, Japón, Bahréin y Arabia Saudita), tras lo cual Alpine evaluará su rendimiento y podría abrirle un espacio a Colapinto en la pista.

Cuándo vuelve la Fórmula 1

La temporada 2024 de la Fórmula 1 culminó con la consagración de Max Verstappen, quien alcanzó su cuarto título consecutivo al volante del Red Bull. El piloto neerlandés demostró una vez más su dominio en la categoría, aunque la competencia resultó más reñida que en años anteriores, con varios equipos mostrando mejoras significativas en el rendimiento de sus monoplazas.

El inicio de la temporada 2025 marca el retorno de Australia como sede inaugural del campeonato, recuperando así una tradición que se mantuvo desde 1996 hasta 2019. El circuito de Melbourne será el escenario donde los equipos mostrarán sus primeras cartas el domingo 16 de marzo, tras dos días de entrenamientos y clasificación que comenzarán el viernes 14.

La configuración del calendario presenta una novedad importante con la reorganización de las fechas en Medio Oriente. Tanto Bahrein como Arabia Saudita, que en años anteriores abrían la temporada, ahora se ubicarán después de las carreras en Australia, China y Japón, generando un inicio de campeonato con un importante foco en Asia y Oceanía.

Las carreras sprint mantendrán su presencia en el calendario con seis fechas confirmadas. China inaugurará este formato especial, seguida por Miami, Bélgica, Austin, Brasil y Qatar. Esta distribución busca mantener el interés a lo largo de toda la temporada, ubicando estratégicamente estos eventos de formato reducido.

En cuanto a Franco Colapinto, el piloto argentino enfrenta un momento decisivo en su carrera. Tras su paso por Williams en 2024, donde completó nueve carreras con resultados irregulares, actualmente explora diferentes opciones para asegurar su permanencia en la categoría. RB Racing emerge como la alternativa más concreta, aunque deberá competir con pilotos de la academia Red Bull, mientras que Alpine ha manifestado un interés que podría abrir nuevas posibilidades para su futuro.

El calendario de la Fórmula 1 para 2025