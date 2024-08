El trágico final del primer futbolista que luchó contra la homosexualidad y los prejuicios: el legado de Justin Fashanu

Fashanu hizo historia al ser el primer futbolista profesional en revelar públicamente su homosexualidad, un acto de valentía en un entorno donde la intolerancia era la norma. Instalado en Estados Unidos, creyó que podía superar todo el torbellino que habían causado sus declaraciones en el Reino Unido, pero lejos de que las aguas se calmaran, una denuncia de abuso sexual empezó a marcar su final.

Una vez que la denuncia se hizo pública, el ex delantero convertido en técnico decidió escaparse y viajar a Londres donde unas semanas más tarde decidió quitarse la vida. "Me he dado cuenta de que ya he sido declarado culpable. No quiero dar más preocupaciones a mi familia y a mis amigos. Espero que el Jesús que amo me dé la bienvenida; al final en él encontraré la paz que nunca tuve", escribió en una carta Justin sin saber que la justicia de norteamericana no encontró pruebas para declararlo culpable.

A lo largo de su vida, Fashanu enfrentó no solo la discriminación racial, sino también el estigma asociado a su sexualidad, que lo llevó a ser rechazado por sus compañeros, clubes y la sociedad en general. Su historia, aunque trágica, es un testimonio de la lucha contra los prejuicios y gracias a su valentía cada 19 de febrero (día de su nacimiento), se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia en el Deporte.