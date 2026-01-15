River: Gallardo prepara la formación para enfrentar a Peñarol en Uruguay

El entrenador de River define la formación para jugar el amistoso en Uruguay frente a Peñarol, como parte de la pretemporada para el Torneo Apertura.

River transita los últimos días de la pretemporada con más interrogantes que certezas. El amistoso de este sábado frente a Peñarol aparece en el calendario como la última prueba antes del inicio oficial de la competencia, pero Marcelo Gallardo ya sabe que deberá afrontarla con bajas sensibles y un equipo condicionado por las lesiones.

Ni Marcos Acuña ni Franco Armani estarán disponibles ante el "Carbonero", y ambos son hoy una duda concreta de cara al debut en el Torneo Apertura frente a Barracas Central .

El caso de Acuña es el que más tiempo lleva bajo seguimiento. El lateral arrastra un traumatismo en el primer dedo del pie izquierdo que le impidió entrenarse con normalidad tanto en San Martín de los Andes como en Punta del Este .

Pensando en el armado del equipo, Gallardo ya probó alternativas. Matías Viña sumó minutos y dejó buenas sensaciones, mientras que Facundo González y Juan Portillo aparecen como opciones de emergencia si el campeón del mundo no llega en condiciones al estreno oficial.

En paralelo, la situación de Armani también genera preocupación. El arquero sufrió un desgarro en el gemelo derecho durante los trabajos en el Sur y continúa su recuperación en Punta del Este .

Su reemplazante será el juvenil Santiago Beltrán, que ya atajó ante Millonarios y respondió con valla invicta.

Gallardo volverá a contar con un nombre que había quedado al margen en la primera prueba del año: Facundo Colidio. Dejó atrás el cuadro febril que lo tuvo a maltraer durante los últimos días y ya se entrenó a la par del plantel.

Con Colidio nuevamente en escena, no se descartan retoques en el ataque para el segundo y último amistoso en suelo uruguayo. El ex Tigre podría sumar minutos para empezar a ganar ritmo y meterse en la consideración de cara al inicio del Apertura.

En tanto, podría darse el estreno de Aníbal Moreno, quien está trabajando en la pretemporada para ponerse al 100% físicamente y tiene chances de debutar en el amistoso contra el "Carbonero".

Cuándo juegan River vs Peñarol: fecha, hora y TV en vivo

Peñarol y River jugarán el sábado 17 de enero con la transmisión en vivo por el Plan Premium Disney+ para Latinoamérica. El partido iniciará a las 22:00 (hora de Argentina).