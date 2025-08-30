San Lorenzo y Huracán empataron sin goles en un clásico trabado en el Nuevo Gasómetro







El Ciclón jugó más de una hora con un hombre de más, pero no logró aprovecharlo. El Globo resistió y hasta tuvo la chance más clara del partido.

San Lorenzo y Huracán empataron 0-0.

San Lorenzo y Huracán empataron 0-0 en el Nuevo Gasómetro, en un clásico que prometía intensidad y terminó siendo más luchado que jugado. El duelo, válido por la séptima fecha del Torneo Clausura, dejó la sensación de que ninguno supo cómo quebrar a su rival, incluso cuando el local contó con superioridad numérica durante gran parte del encuentro.

El partido comenzó parejo, con ambos equipos repartiéndose la posesión y sin dominador claro. El Globo intentó hacerse fuerte desde la tenencia, mientras que el Ciclón buscó presionar alto para empujar a su rival contra su arco. Las primeras llegadas tardaron en aparecer y, hasta el minuto 20, el trámite estuvo marcado por infracciones, imprecisiones y poco juego asociado.

Expulsión para Huracán por una agresión de Giménez El quiebre de la tarde se dio a los 25 minutos del primer tiempo, cuando Luciano Giménez fue expulsado tras un codazo a Ignacio Perruzzi. La roja fue indiscutible y dejó a Huracán con diez. Desde entonces, San Lorenzo asumió el protagonismo, aunque sin traducirlo en situaciones de peligro. De hecho, la acción más clara de la etapa inicial fue un remate de Perruzzi que se fue apenas por arriba del travesaño.

En el complemento, San Lorenzo salió decidido a aprovechar el hombre de más y enseguida tuvo una gran oportunidad: Nicolás Ramírez sancionó penal por una falta sobre Matías Reali, pero el VAR anuló la jugada por un offside milimétrico de Ezequiel Cerutti en el inicio de la acción. La decisión, aunque correcta, desinfló el impulso del local.

Con el correr de los minutos, el Ciclón controló la pelota pero siguió sin profundidad. Los cambios de Damián Ayude no lograron darle el salto de calidad al ataque y apenas inquietaron a Hernán Galíndez con un tiro libre de Facundo Gulli. Del otro lado, Frank Kudelka refrescó a su equipo para sostener la resistencia y apostar a la contra.

La ocasión más clara del partido, curiosamente, fue para Huracán. A los 35 del segundo tiempo, un error en la salida de Elías Báez dejó a Matías Tissera cara a cara con Orlando Gill, pero su definición se fue desviada junto al palo. Fue la jugada que pudo haber cambiado la historia de un clásico que hasta entonces no había tenido grandes sobresaltos. El final encontró a un San Lorenzo sin ideas para quebrar el cerrojo del Globo, que terminó festejando el empate como un triunfo por las circunstancias. El Ciclón, en cambio, se fue con la sensación de haber perdido una oportunidad inmejorable de sumar de a tres ante su gente. La próxima fecha San Lorenzo visitará a Racing mientras que Huracán recibirá a Vélez, en una jornada marcada por los duelos interzonales.