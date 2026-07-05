Choque de potencias millonarias en el Mundial 2026: cuánto valen los planteles de Brasil y Noruega

Si bien los nórdicos cuentan con figuras de primer nivel, la Canarinha los supera ampliamente pese a que no tiene tantas estrellas como en el pasado.

El Mundial 2026 tendrá grandes duelos en los octavos de final. Uno de ellos lo protagonizarán Brasil y Noruega, un cruce histórico debido al llamativo historial europeo. Los nórdicos son la única selección invicta ante el cinco veces campeón del mundo, incluso en partidos oficiales por este torneo.

Hoy en día los nórdicos cuentan con grandes figuras en su plantilla, mientras la Canarinha ostenta uno de los planteles más costosos de la competencia. A favor de los Vikingos, la diferencia respecto a años anteriores ya no resulta tan abismal. Esta paridad responde a ciertos nombres en la lista capaces de inclinar la balanza, aunque no de manera significativa.

Noruega sabe de su ventaja actual frente a las viejas glorias de otras épocas. Entre ellas, Erling Haaland y Martin Ødegaard figuran como los jugadores más costosos. Por su parte, Brasil conserva muchas figuras de primer nivel, algunas situadas en el tramo final de su carrera.

La actualidad futbolística ayudó a los Vikingos Rojos a achicar la brecha. La distancia sigue siendo grande en términos económicos , pero el rendimiento en la cancha demuestra un choque más parejo frente a ediciones anteriores.

Sin lugar a dudas, gran parte del valor total del plantel responde a su máxima estrella: Erling Haaland . El goleador del Manchester City está tasado en u$s215 millones , cifra posicionada como la más alta de toda la Copa del Mundo y principal arma de los europeos.

Detrás suyo se ubica el capitán del combinado nacional noruego, Martin Odegaard. El valor de su ficha alcanza los u$s70 millones. Ambos futbolistas componen la columna vertebral de un equipo con intenciones de dar una de las grandes sorpresas de la competencia.

La suma total de los 26 nombres representantes de Noruega es de u$s630 millones, un monto bastante menor al de Brasil. Otro dato relevante radica en su media de edad de 26,9 años, factor clave para el aumento de la cotización de varios de estos apellidos.

Por ejemplo, Antonio Nusa hoy está tasado en u$s24 millones, pero sus grandes actuaciones proyectan un costo superior tras culminar el Mundial 2026.

Brasil

Brasil supera por poco la línea de los u$s1.000 millones. Esto ocurre debido a la presencia de sus figuras en los planteles más fuertes de Europa. Esta tendencia se replica en todas las líneas, con Gabriel Magalhães tasado en u$s81.7 millones como el defensor más caro del plantel.

En la mitad de la cancha se destaca Bruno Guimarães cuyo pase está estimado en u$s76.3 millones. Sin embargo, todo cambia al revisar el precio de sus delanteros.

Vinicius Junior cuesta u$s196 millones y Raphinha se posiciona en u$s76.3 millones, marcando un fuerte contraste con el conjunto noruego. Asimismo, los pases de Endrick, tasado en u$s65.4 millones, y de Gabriel Martinelli, en u$s59.9 millones, terminan de consolidar la enorme diferencia.