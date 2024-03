Escándalo en la Fórmula 1: Felipe Massa hizo una denuncia millonaria a la FIA por el título de 2008

Embed

Piquet confesó un año más tarde que el accidente fue una instrucción deliberada del equipo Renault.

Así, Massa ha iniciado un proceso contra Fórmula 1, promotor del Campeonato Mundial, pero también contra la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y contra el exdirector de la disciplina Bernie Ecclestone.

Ecclestone reconoció el error y que el título debería ser para Massa

Con este proceso, el brasileño buscaría una indemnización de 73 millones de euros (80 millones de dólares) en daños salariales, patrocinios y oportunidades comerciales que habría obtenido de haberse proclamado campeón.

Ecclestone confesó en una entrevista el año pasado que, de acuerdo con las reglas, los resultados de la carrera de Singapur no deberían haberse contabilizado en el Campeonato Mundial y que por tanto, Massa debería haberse proclamado campeón.

"Massa busca una declaración de que la FIA incumplió su reglamento al no investigar adecuadamente el accidente de Nelson Piquet Junior en el Gran Premio de Singapur 2008 y que, de haber actuado correctamente, Massa habría ganado el Campeonato Mundial de pilotos ese año", dice un comunicado de los abogados de Massa.

"También busca reparar daños por las potenciales pérdidas económicas que ha sufrido debido al fallo de la FIA, en el que Ecclestone y FOM (Formula One Management) también fueron cómplices", continúa el texto.

"Si esa es la dirección en la que Felipe quiere ir, es su decisión, prefiero no concentrarme en el pasado", dijo Hamilton el pasado mes de septiembre, al ser preguntado al respecto.

Massa no volvió a ganar ninguna carrera de Fórmula 1 después de 2008 y en 2009 sufrió una grave lesión en la cabeza durante el Gran Premio de Hungría. Tras recuperarse volvió a correr con Ferrari y Williams hasta 2017.

Qué dijo Felipe Massa sobre el "Crashgate" y el íncreible final del campeonato de 2008 que ganó Hamilton

"Me robaron, seguro. Fue un campeonato perfecto, que acabó por un punto en Interlagos. Pero después vimos que hubo una carrera manipulada (Singapur), y debió ser cancelado el resultado. No lo hicieron porque no quisieron destruir el nombre de la F1. Bernie Ecclestone lo dijo en una entrevista, que el campeonato 2008 para él es mío y que la carrera en Singapur debía ser cancelada. No lo hicieron y sabían en 2008 de la manipulación", se descargó el brasileño.

"Para mí fue una situación muy difícil. Preparamos un equipo legal grande con abogados de seis países. Vamos a luchar hasta el final porque lo que aconteció no fue justo para el deporte, para mí, para mi país, para los fans, para Ferrari”, sentenció Felipe Massa.

En Singapur 2008, la primera carrera nocturna en la historia de la F1, Nelson Piquet Jr. chocó su Renault a propósito para facilitar el triunfo de su compañero Fernando Alonso. El plan consistió en adelantar la parada de Alonso, obligar luego a un auto de seguridad para generar las detenciones de los pilotos que estaban adelante del español, que para esa carrera clasificó 15°.

Alonso venció y Hamilton fue tercero con su McLaren. Sumó 6 puntos que fueron determinantes en la última fecha del cuando, Massa ganó delante de su gente. El brasileño fue campeón por 35 segundos, pero el carnaval lo apagó el quinto puesto final de Hamilton que terminó en esa posición tras superar en la última curva a Timo Glock (Toyota). El inglés se coronó campeón ya que por un punto superó al brasileño.