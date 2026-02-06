Una argentina ganó 2,7 millones de euros en "Pasapalabra" España + Seguir en









La docente, nacida en Quilmes y residente en Galicia, llevaba 307 programas consecutivos participando.

Rosa Rodríguez se convirtió en la mayor ganadora de "Pasapalabra".

Una joven argentina hizo historia en España, Rosa Rodríguez se convirtió en la persona en ganar el mayor pozo de dinero en el programa de televisión Pasapalabra. La joven de 26 años se llevó 2.716.000 euros.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Desde su debut el 19 de noviembre de 2024, Rosa fue construyendo su camino, semana tras semana, se mantuvo firme frente a uno de los duelos más largos y exigentes que se recuerdan en el programa, especialmente frente al participante Manu Pascual, rival incansable y poseedor del récord de permanencia.

En un Rosco muy igualado contra Manu, llegaron hasta el punto de estar empatados en 21 aciertos. El último acierto de Rosa fue con la letra M, se trataba del apellido de Earl Morrall. Este “jugador de fútbol americano que, en 1968, fue elegido jugador más valioso de la NFL, por la agencia AP”, indico el conductor. Ese apellido fue el tan deseado acierto 25 que convirtió a Rosa en la ganadora del Rosco de Pasapalabra.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sebas_maspons/status/2019598551840588026?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2019598551840588026%7Ctwgr%5Ec3d91bb0b2d848c9408f6dbe09a0236a73cb6b2d%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eldiarioar.com%2Fespectaculos%2Fprofesora-argentina-gano-us-3-000-000-rosco-pasapalabra-espanol_1_12968424.html&partner=&hide_thread=false Rosa Rodríguez gana 2.716.000 euros en El Rosco, el mayor bote en la historia de Pasapalabra pic.twitter.com/wA0YAbGufn — TVMASPI (@sebas_maspons) February 6, 2026 ¿Quién es Rosa Rodríguez, la joven argentina que ganó en España una histórica suma en Pasapalabra? Nacida en Quilmes, a las afueras de Buenos Aires, en octubre de 1993, Rosa llegó a España siendo una niña. Tenía siete años cuando sus padres decidieron emigrar a Galicia, concretamente a A Coruña, ciudad que desde entonces considera su hogar. “Cuando mis hermanos y yo éramos pequeños, decidieron sacrificar todo, dejar atrás su familia, su país, con el único objetivo de que mis hermanos y yo tuviéramos la vida que, gracias a ellos, tenemos“, explicó en su primer día en el programa.

Antes de convertirse en historia de Antena 3, Rosa ya había construido un sólido perfil académico y profesional. Es profesora y su formación es extensa: estudió Filología Inglesa y completó su formación con másteres en Lingüística, Educación y Neurociencia aplicada a la enseñanza. Actualmente, ejerce como profesora de castellano para estudiantes universitarios internacionales, una vocación que nunca ha abandonado del todo, aunque el concurso la haya obligado a hacer una pausa.

Temas España

Televisión