Estados Unidos venció a Australia, es el líder del Grupo D y aseguró su clasificación

El equipo de Mauricio Pochettino, que jugó con la ausencia de su figura Christian Pulisic, jugó un gran primer tiempo y le bastó para ganar el encuentro.

La selección de Estados Unidos inició de forma contundente el Mundial 2026 : ya ganó sus primeros dos partidos, se aseguró el pase a los dieciseisavos de final y está primera en el Grupo D . En el Seattle Stadium, vencieron 2 a 0 a Australia con la ausencia de Christian Pulisic, su mayor figura, y se plantan como una de las grandes sorpresas para lo que resta del certamen mundialista.

El equipo de Mauricio Pochettino dominó los primeros instantes, lo aprovechó y a los 10 minutos llegó un gran desborde de Folarin Balogun, que tiró el centro e hizo que rebote en el central australiano Cameron Burgess, quién terminó efectuando el gol en contra para darle la ventaja a los locales.

A los 45', Alexander Freeman aprovechó el rebote que dejó el arquero de los Ozzies, Patrick Beach, y marcó el segundo, aunque en primera estancia fue anulado por offside hasta que el VAR intervino y dictaminó que estaba en posición habilitada.

Luego de un primer tiempo para el olvido, Tony Popovic, técnico australiano, hizo tres cambios para el arranque de la segunda mitad. Entre ellos, el que más se destacó fue Nestory Irankunda, pero pese a su esfuerzo no pudo convertir.

Hasta el final, el encuentro se desarrolló en la mitad de la cancha y lo protagonizaron los roces entre ambos equipos. Finalmente, los estadounidenses pudieron dormir el partido para asegurar su pasaje a los dieciseisavos y el primer puesto en el grupo D, debido a que más tarde juegan Turquía y Paraguay que perdieron en sus debuts del certamen mundial.

EEUU vs Australia 2 Tim Ream y Harry Souttar, los capitanes de la tarde. FIFA

Qué partidos le quedan a Estados Unidos y a Australia

Los vencedores del encuentro de este viernes tendrán que disputar la última fecha ante Turquía, el jueves 25 de junio a las 23 horas, para terminar de afirmar su primer lugar y acomodarse como una de las candidatas a dar el batacazo en la cita mundialista. Si es que terminan en la posición que desean, tendrán que enfrentarse a la selección que quede segunda en el grupo E (Alemania, Costa de Marfil, Ecuador o Curazao).

Por otro lado, Australia, que ganó en la primera fecha, tendrá que, por lo menos, empatar contra Paraguay para asegurarse la clasificación como mejor tercero si es que no quiere correr riesgos. Jugarán contra el equipo de Gustavo Alfaro el jueves 25 de junio a las 23 horas, al igual que el otro partido del grupo D, para definir al mismo tiempo quienes pasarán a los dieciseisavos de final.