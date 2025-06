Estuvo a punto de abandonar el fútbol: la historia de Mariano Troilo, la sorpresa de la Selección Argentina

Nacido en Córdoba, formado en Belgrano y poco conocido para quienes no acostumbran a ver los partidos del Pirata, este central de 21 años y con una altura de 1,94 metros es la gran sorpresa de la Albiceleste. Pero no fue fácil el camino para llegar acá, ya que estuvo cerca de colgar los botines en el pasado.

Mariano Troilo.avif Troilo ya se entrenó con la Selección Argentina.

Cerca de colgar los botines: el momento que lo llevó a casi abandonar su sueño

El mundo del fútbol suele ser cruel con los que bajan los brazos, y Troilo siempre lo supo. No jugaba en las divisiones inferiores del conjunto cordobés y no tuvo suerte a la hora de probarse en clubes de Buenos Aires como Defensa y Justicia o Lanús. Si bien quedó, el hecho de tener que dejar atrás a sus seres queridos no le permitió abandonar su hogar.