Fue clave en los inicios de Ángel Di Maria en el fútbol: la emocionante historia de Graciela

Di María volverá a dónde comenzó su recorrido en el fútbol.

Graciela, la bicicleta del Fideo Di Maria

“No se imaginan lo emocionada que estaba mi mamá cuando se enteró de que me llamaban de Central", relató Fideo en una carta que escribió en 2018. Y no era para menos, tanto esfuerzo trajo sus frutos aunque se convirtió en un gran dilema para los Di María. Su padre dudaba, ya que el lugar dónde entrenaban las juveniles del Canalla quedaba a nueve kilómetros y ellos no poseían un auto para facilitar el traslado del chico que se convertiría en héroe.