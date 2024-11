Fernando Gago, conforme tras su primer triunfo en Boca: "Si bien hay que corregir cosas, el equipo me gustó"

"El partido en líneas generales fue muy bueno, se asemejó a lo que pretendo. Si bien hay que corregir cosas, el equipo me gusto" , manifestó.

Gago valoró la capacidad de Boca para mantener el plan de juego pese al gol en contra temprano: "A pesar de cómo arrancó el partido, no se modificó el plan de juego y eso es muy importante para que tomen confianza los chicos. Necesitábamos este buen resultado".

Una de las sorpresas en el planteo, fue la inclusión en el lateral derecho de Juan Barinaga por Luis Advíncula, una decisión que, según Gago, no se debió a una lesión sino a su elección táctica.

"Creía que era un partido para Barinaga. Creía que era un momento para que pueda jugar", explicó y reafirmó su postura, de que ningún jugador tiene el puesto asegurado, enfatizando la importancia de la competencia interna y el rendimiento en los entrenamientos.

El técnico también elogió el desempeño del lateral izquierdo Marcelo Saracchi, quien se destacó en el partido, y explicó que su versatilidad y capacidad de juego asociado lo hacen una pieza importante: "El caso de Marcelo nos da mucha amplitud, tiene un nivel físico muy bueno desde los numeritos que analizan los preparadores físicos".

Finalmente, Gago se mostró enfocado en mantener el nivel de juego y continuar trabajando para mejorar. Aunque Godoy Cruz tuvo algunas llegadas, el técnico no se mostró preocupado: "No siento que nos llegaron mucho. me preocuparía si hay 10 o 12 llegadas en contra".

Con este triunfo, el Boca de Gago gana confianza de cara al próximo encuentro frente a Sarmiento en Junín, el próximo domingo a las 21.30, quedando a cinco puntos de la zona de Copa Libertadores en la Tabla Anual y a seis fechas del final.