Fernando Gago todavía no firmó con Boca y ya sabe quién es su primer refuerzo

Palacios venía siendo seguido por el Consejo de Fútbol de Boca Juniors desde el año pasado y se le realizó una oferta al Colo Colo, cuyos números no trascendieron.

En tanto, el jugador había anticipado que está dispuesto a jugar en la Argentina y así lo confirmó en el medio chileno "Sin Retoques", en el que refirió a un dialogo que mantuvo con el presidente de Boca , Juan Román Riquelme, tras el partido con River Plate, por la Copa Libertadores de América.

"Me felicitó después del duelo con River. Me dejó un mensaje que se ponía contento por mí, que me veía que estaba haciendo bien las cosas. Que había mejorado mucho", afirmó.

"Me dijo que me preparara para mejorar, que si podía entrenar afuera, mejor. Y que no perdiera mi estilo de juego, que vaya siempre fue para adelante y que confiará en mí mismo porque soy un jugador diferente", agregó,

Carlos #PALACIOS será JUGADOR DE BOCA a partir de enero del 2025. pic.twitter.com/PwtfpmayHa — Boquita de mi vida (@boquitaoficial_) October 10, 2024

Luego, Palacios dijo que si bien Colo Colo y Boca no alcanzaron un acuerdo económico en aquella oportunidad, destacó que las autoridades colocolinas "sabían de mi postura".

"Siento que cumplí un ciclo en el país. Quiero salir de Chile en diciembre y quiero irme campeón", destacó el futbolista que tiene una cláusula de recisión de 5 millones de dólares, cifra que Boca está dispuesto a pagar para quedarse con su ficha.

Por otra parte, en el marco de las conversaciones que Gago mantuvo con el Consejo de Fútbol, se supo que le interesa el defensor argentino Amione, al que DT vio jugar en el Santos Laguna.

Amione llegó a México procedente del Hellas Verona, de Italia. Tiene 22 años, y juega de central y lateral izquierdo.

También se supo que Gago analizará detenidamente la actualidad del arquero Sergio Romero y el defensor Marcos Rojo, y se indicó que los tendrá "muy en cuenta" .

Gago dirigirá a Boca en el partido frente a Tigre, en Victoria, el sábado 19 a las 19:15, por la Fecha 18 de la Liga Profesional y posteriormente el miércoles 23, frente a Gimnasia y Esgrima La Plata, a las 21:10. en el estadio de Newell ´s Old Boys, de Rosario, en un choque por los cuartos de final de la Copa Argentina.