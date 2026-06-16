Efecto Tim Payne: Vozinha, el arquero de Cabo Verde que se volvió furor en las redes tras la heroica actuación ante España + Agregar ámbito en









Antes del partido tenía menos de 50.000 seguidores; tras ser elegido MVP, superó los 2 millones en cuestión de horas.

Josimar “Vozinha” Dias fue la gran figura del histórico empate 0-0 entre Cabo Verde y España.

Josimar “Vozinha” Dias se convirtió en uno de los protagonistas de la primera fecha del Mundial 2026. El arquero fue clave para que Cabo Verde lograra un histórico empate 0-0 ante España y, además, desató un fenómeno en las redes sociales que evocó el recordado caso de Tim Payne, el neozelandés que ganó una inesperada popularidad entre los argentinos antes de la Copa del Mundo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Antes del partido del lunes, Vozinha contaba con entre 40.000 y 50.000 seguidores en Instagram. Sin embargo, tras ser elegido MVP del encuentro, su cuenta oficial superó los 2 millones de seguidores en apenas unas horas y sigue sumando nuevos usuarios a gran velocidad.

Su explosión en las redes tuvo origen en una actuación sobresaliente frente a España. Recién cumplidos los 40 años, Vozinha se erigió como la gran figura del partido al sostener el empate ante una selección que monopolizó la posesión y acumuló llegadas de peligro.

vozinha cabo verde arquero Josimar “Vozinha” Dias se convirtió en uno de los protagonistas de la primera fecha del Mundial 2026. @futbolnamass Vozinha, el héroe de Cabo Verde que recordó al fenómeno Tim Payne El arquero, de 40 años y actual jugador del Grupo Desportivo de Chaves, de la segunda división de Portugal, fue una pieza fundamental para que Cabo Verde sumara el primer punto mundialista de su historia. Su actuación le valió el reconocimiento como MVP del encuentro. Tras recibir el premio, expresó su emoción por el logro: “Es el sueño de una vida estar aquí y ayudar a mi equipo. Trabajamos mucho para esto. Sabíamos que enfrentábamos a una de las mejores selecciones del mundo, pero también conocemos nuestra calidad. Fue muy difícil, pero estamos muy contentos”.

Su camino en el fútbol profesional no fue el habitual. Recién a los 25 años consiguió su primer contrato, en Angola, y desde entonces construyó una extensa trayectoria lejos de las grandes ligas, con pasos por Portugal, Moldavia, Chipre y Eslovaquia.

Con el tiempo se convirtió en una de las máximas referencias del fútbol caboverdiano. Es el jugador con más partidos disputados en la historia de la selección de Cabo Verde y uno de los líderes de los Tiburones Azules, equipo con el que fue protagonista en las Copas Africanas de Naciones de 2013 y 2023. Este episodio con Vozinha recordó de inmediato el fenómeno de Tim Payne. En la previa del torneo, el defensor se había vuelto viral gracias a una campaña impulsada por el influencer argentino Valen Scarsini, alias “El Scarso”, quien se propuso transformar al futbolista menos conocido de la competencia en el gran protagonista de las redes.

Temas Mundial 2026