Finalmente, Guatemala no viajará al país para enfrentar a la Selección Argentina + Seguir en









Pese al anuncio, se dio a conocer que el conjunto guatemalteco no viajará a la Argentina para enfrentar a los campeones del mundo por un impedimento del reglamento FIFA.

Lionel Scaloni preocupado C5N

Después de la cancelación del amistoso con Qatar en el propio país asiático y la Finalissima, el partido que había arreglado la AFA para jugar en esa misma fecha sufrió otro un traspié y también se canceló.

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En cuestión, la Selección Argentina iba a enfrentar a Guatemala el 31 de marzo, en la Bombonera. Sin embargo, lo que no se tuvo en cuenta fue un asterisco del reglamento FIFA.

El mismo impide que una selección dispute amistosos en dos confederaciones distintas durante una misma ventana de fecha FIFA. Así, como Guatemala ya tenía acordado un partido ante Argelia en Italia, no podía viajar luego a la Argentina.

La AFA gestionó un permiso ante la FIFA, que en principio parecía tener, y por eso anunció el partido oficialmente. Pero el ente rector del fútbol mundial finalmente no hizo ninguna excepción.

Por tal motivo, la casa madre del fútbol argentino anunciará durante este vienres los dos rivales que enfrentará a fines de marzo.

"Este viernes vamos a anunciar oficialmente los partidos. La idea es jugar dos: tenemos que pedirle al presidente de Boca que nos ceda el día 27, pero la idea es terminar los contratos con las selecciones y anunciarlos", aseguró Claudio Tapia en las últimas horas.