Flavio Briatore y un tremendo elogio para Franco Colapinto: "Es el mejor proyecto de Alpine"

En diálogo con Telenoche, el empresario italiano no dudó a la hora de halagar a Colapinto: "Es rápido, realmente rápido. Además, es muy buen piloto, ya tiene algo de experiencia y creemos en él".

"Peleamos por tener a Franco en el equipo y consideramos que es el proyecto más importante para nosotros", añadió.

Este martes, Alpine anunció un importante acuerdo con Mercado Libre, la empresa de comercio electrónico más grande de América Latina, luego de la llegada del argentino al equipo.

Mercado Libre ya había acompañado a Colapinto en su paso por Williams, donde debutó en la Fórmula 1 en 2024, y ahora su desembarco a la escudería francesa podría ser un factor decisivo para que el joven talento tenga una oportunidad como piloto titular.

"En la Fórmula 1 lo más importante es el tiempo. Es un buen chico, respetado por los sponsors y tuvo una buena relación con los ingenieros. Estaba muy feliz y trabajando duro con nosotros", aseguró.

Por último, Briatore afirmó que hará lo posible para que el pilarense pueda triunfar en su nueva etapa: "Prometo dar todo para que Franco alcance la mejor posición y pueda trabajar. Realizaremos todos los refuerzos para que tenga la certeza de que su auto es el correcto. Después de eso, veré".

Por otro lado, Colapinto también no tardó en halagar al asesor de Alpine en diálogo con la prensa: "Para mí es un honor y un orgullo enorme. Yo le dije muchas veces que el hecho de que me esté hablando él, que me haya tenido en la mira para contratarme, para mí fue un honor porque fue el que encontró a Schumi (Schumacher), el que creó a Fernando (Alonso) también".

"Es alguien con mucha historia en la Fórmula 1, es alguien que se la juega por lo que siente y por ahora no se equivocó", concluyó el argentino.

La Fórmula 1 regresará a las pistas el 16 de marzo a la 1 de la madrugada (hora argentina) en el Gran Premio de Australia.