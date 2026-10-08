Fórmula 1: cómo llega Franco Colapinto al GP de Singapur + Agregar ámbito en









El piloto argentino llega con optimismo a las calles de Marina Bay. Sus sensaciones antes de salir a la pista, los objetivos y el historial en el exigente circuito.

Colapinto buscará meterse por primera vez entre los diez primeros en el exigente trazado de Marina Bay. @Francolapinto

Franco Colapinto ultima los detalles para disputar el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1. En la antesala de la actividad en el trazado urbano de Marina Bay, el argentino resaltó su confianza en el rendimiento de Alpine y destacó la evolución que experimentó el auto en las últimas fechas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Tras el GP de Bahréin en Sepang, donde finalizó P13, el pilarense no pierde la esperanza y aseguró: “Intentaremos recuperarnos. Tenemos un coche muy rápido, así que no es un problema de competitividad”.

F1 Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur Con la mirada puesta en la clasificación y en la carrera Sprint, Colapinto tiene confianza en las posibilidades del equipo en la pista de Marina Bay: "Tenemos velocidad para aspirar al quinto puesto de la clasificación". Además, destacó que el auto se siente más firme que a principio de temporada: "Son muchos puntos los que hay todavía en juego y este año nos vemos más fuertes. Esperemos poder luchar por los puntos este fin de semana".

El circuito urbano de Marina Bay es uno de los más difíciles y exigentes de la temporada. A las curvas cerradas, las rectas escasas, los muros cercanos y la pista angosta, se le suma el calor y la humedad sofocante.

F1 Para el argentino, esta edición será su tercera participación en el trazado de Singapur, donde buscará sumar puntos por primera vez. En 2024 como piloto de Williams, finalizó en la posición 11 tras haber largado en el P12, en una jornada recordada por su confusión al ingresar por error al box de Alpine.

En la temporada 2025, ya como parte de Alpine, Colapinto largó en la posición 16 y terminó la carrera en el mismo lugar. Este fin de semana, buscará revancha con el objetivo de ingresar en la zona de puntos por primera vez en el trazado. Fórmula 1: cronograma del GP de Singapur 2026 Al tratarse de una fecha con formato Sprint, los horarios y las sesiones varían respecto de un fin de semana habitual con una única sesión de prácticas. Toda la actividad se podrá seguir en los siguientes horarios: Viernes 9 de octubre Prácticas Libres : 05:30 hs

: 05:30 hs Clasificación Sprint: 09:30 hs Sábado 10 de octubre Carrera Sprint : 06:00 hs

: 06:00 hs Clasificación principal: 10:00 hs Domingo 11 de octubre Carrera principal: 09:00 hs F1 Calendario de Fórmula 1 2026 Tras el paso por el trazado asiático, a la temporada 2026 le quedarán seis competencias antes del cierre de año: GP de Singapur : del 9 al 11 de octubre

: del 9 al 11 de octubre GP de Estados Unidos (Austin): del 23 al 25 de octubre

(Austin): del 23 al 25 de octubre GP de México : del 30 de octubre al 1° de noviembre

: del 30 de octubre al 1° de noviembre GP de Brasil : del 6 al 8 de noviembre

: del 6 al 8 de noviembre GP de Las Vegas : del 19 al 21 de noviembre

: del 19 al 21 de noviembre GP de Qatar : del 27 al 29 de noviembre

: del 27 al 29 de noviembre GP de Abu Dabi: del 4 al 6 de diciembre