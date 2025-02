Franco Colapinto lanzó una aplicación para estar más cerca de sus fanáticos

Franco Colapinto causó un furor en las redes nunca antes visto tras ser anunciado como el reemplazo de Logan Sargeant para correr en Williams Racing en septiembre de 2024, y desde ese momento su base de fanáticos no paró de crecer. Ahora, todos esperan a que tenga una oportunidad de ser titular en Alpine.

Ya dentro de la aplicación, Colapinto dejó un mensaje de bienvenida para los usuarios , en el que afirmó que la idea es que puedan conocerlo mejor tanto dentro como fuera del circuito. “Acá van a encontrar de todo: fotos y vide os exclusivos, momentos detrás de escena y contenido con acceso total. No veo la hora de compartir este camino con ustedes –¡Se vienen muchas cosas más! ¡Nos vemos pronto!”, escribió el argentino.

El posible debut de Colapinto en la Fórmula 1

Pierre Gasly y Jack Doohan son la dupla titulares de Alpine, y quienes tiene sus lugares asegurados al c9omienzo e la temporada. Sin embargo, el rookie australiano no tiene un contrato muy extenso ni favorecedor con el equipo francés, y allí es donde Franco tiene la posibilidad de entrar. El acuerdo de Doohan le asegura únicamente cinco carreras como segundo piloto, y extenderlo depende exclusivamente de su rendimiento.

En el caso de que Jack no de los resultados esperados, Colapinto entraría en consideración para tomar su lugar a partir del Gran Premio de Miami. De cualquier manera y a pesar de ser el favorito, no deberá descuidarse tampoco, ya que Alpine tiene otros dos pilotos de reserva que no piensan dejarse pisar por el argentino: Paul Aron y Ryo Hirakawa.