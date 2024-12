Franco Colapinto le explicó a Albon y al jefe de Williams como se festeja la navidad en Argentina mientras espera la definición de su futuro

V7DSTWKPOBA4RFUWDWSMEIJFPE.avif La grilla de conductores confirmada para 2025 F1

“Nosotros hacemos asado y nos gustan mucho las vacas; hay mucha gente a la que no le gustan. Pero las vacas son realmente sabrosas, y lo siento por ellas, pero en Argentina realmente las amamos”, inició el piloto argentino, subrayando la importancia del ritual del asado.

En este sentido, Colapinto explicó a su par tailandés y a su jefe británico que en argentina la celebración importante es el 24 de diciembre. "El 24 es nuestra celebración. Esta es la noche del 24. No nos gusta comer muy temprano, normalmente cenamos a las 10 pm. Entonces cenas a las 10 y después esperas hasta las 12 de la noche para esperar tu regalo y a Santa Claus, después lo vas a ver a Santa Claus en el jardín”, detalló.

“Lo estamos buscando dónde está, cuándo se va. Entonces tal vez lo ves en la chimenea o corriendo por el jardín. Pero es realmente genial y cenas con él, porque toda la familia está ahí. Son como 25 personas o mucha gente. Están todos juntos y luego esperas. Los chicos buscan a Santa Claus, ropa o algún vestido. No, es real Santa Claus. Algunos chicos están viendo esto”, afirmó Colapinto. Posteriormente, Albon le consultó al argentino a que edad dejó de creer en Papa Noel, a lo que el argentino admitió "a los 17".

Qué pasará con el futuro de Franco Colapinto

El capítulo del podcast también tuvo un momento de reflexión sobre el breve paso - hasta ahora - del argentino por la Fórmula 1. En este sentido, Albon destacó que lo que más le impresionó de Colapinto fue "su enfoque".

"No creo que mi forma de enfoque fuera ni de lejos la misma que la tuya. Creo que me convertí en una persona más relajada y confiada con el tiempo, pero no empecé así. Y eso es algo que vos lo haces muy bien, simplemente entras con bastante comodidad y es algo que no creo haber visto en otros conductores. Eso es muy impresionante”, afirmó el compañero de Colapinto.

Por su parte, Vowles destacó que el argentino tiene una "gran madurez" para tener 21 años y luego agregó: “Lo que aprendí fue tu abordaje, tu comportamiento independiente de la presión que está sobre tus hombros. Tienes el corazón en la mano y estás bien con eso, lo que significa que te conectas con todos en el garaje. Y todos quieren que tengas éxitos como resultado de él".

flavio-briatore-director-ejecutivo-de-alpine-_862x485.webp Flavio Briatore, la última chance de Colapinto de meterse en la grilla de titulares para 2025. Alpine

El futuro de Colapinto continúa siendo incierto. En las últimas horas Red Bull confirmó a sus pilotos titulares para sus dos escuderías y el nombre del argentino quedó fuera de los planes de Christian Horner.

Sin embargo, el equipo de Colapinto todavía tiene una luz de esperanza. Flavio Briatore, de las caras más conocidas de la F1 y asesor ejecutivo de la escudería francesa Alpine quiere contar con el argentino para reemplazar al australiano Jack Doohan. En este sentido, la cláusula de rescisión puesta por Williams - quién todavía no fue confirmado como piloto reserva para 2025 - sería uno de los grandes impedimentos y el nudo que debería desatarse en los próximos días.