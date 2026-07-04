Escribió un hit en solo seis horas y hoy cobra millones al año: la historia detrás de Y.M.C.A

Su creatividad lo llevó hasta la cima y una decisión de la Justicia terminó cambiando su patrimonio para siempre.

Pocas canciones pudieron atravesar generaciones con el mismo éxito que la icónica " Y.M.C.A. ". Su estribillo, la coreografía con los brazos, los vestuarios y su reproducción constante en fiestas, eventos deportivos y celebraciones la convirtieron en una de las composiciones más populares y millonarias de la música internacional.

Sin embargo, detrás de ese fenómeno hay una historia que casi nadie conoce . Su autor principal tardó apenas seis horas en terminar la letra y, décadas después, una larga disputa judicial modifico los ingresos que recibía por una de las canciones más famosas del siglo XX.

El origen de Village People comenzó en 1977, cuando el productor francés Jacques Morali llegó a Nueva York y quedó fascinado con la diversidad de personajes que encontraba en los bares y clubes de Greenwich Village. Esa experiencia le dio forma a la idea de un grupo integrado por figuras inspiradas en distintos oficios y estereotipos masculinos.

Para liderar el proyecto eligió a Victor Willis , un cantante de voz grave con una increíble presencia escénica. Poco después se completó la formación original con los personajes que hicieron famosa a la banda: el vaquero, el motociclista, el obrero de la construcción, el soldado, el nativo americano y el policía, papel que interpretaba Willis.

El primer disco se lanzó en julio de 1977 y permitió que el grupo comenzara a hacerse popular dentro de la escena disco. Un año más tarde llegó Macho Man , álbum que les dio su primer gran éxito comercial y les abrió las puertas del mercado internacional.

Mientras preparaban el siguiente trabajo de estudio, Morali le consultó a Willis qué significaba la sigla YMCA, nombre de la organización Young Men's Christian Association, conocida por ofrecer alojamiento y servicios a jóvenes que llegaban a las grandes ciudades en busca de trabajo.

La explicación despertó la inspiración del productor, que le propuso escribir una canción basada en ese concepto. Willis aceptó el desafío y terminó la letra completa en apenas 6 horas. Según contó tiempo después, la versión definitiva quedó lista en apenas 10 minutos, una vez terminado el proceso creativo.

El tema se convirtió en el sencillo principal del álbum "Cruisin'", publicado en septiembre de 1978. El resultado superó todas las expectativas, ya que Y.M.C.A. alcanzó el puesto número 2 del Billboard Hot 100, lideró rankings en distintos países y se transformó en uno de los mayores clásicos de la música disco.

Su popularidad también se debió a la icónica coreografía del video que todavía forma parte de recitales, fiestas y celebraciones deportivas en distintos lugares del mundo.

La batalla judicial del "policía" para poder cobrar millones al año

Aunque Y.M.C.A. generó enormes ganancias durante décadas, Victor Willis tardó años en recibir una parte proporcional de esos ingresos. Los derechos de las canciones del grupo pertenecían originalmente a las compañías Can't Stop Productions y Scorpio Music, creadas por el productor Henri Belolo. Como consecuencia, el cantante percibía apenas u$s30.000 al año por todas las composiciones que había escrito para Village People.

La situación comenzó a cambiar en 2011, cuando Willis decidió recurrir a una disposición incluida en la Ley de Derechos de Autor de 1976 de Estados Unidos. Esa normativa permite que los autores recuperen determinados derechos sobre sus obras después de 35 años, siempre que cumplan con los requisitos legales establecidos. La iniciativa derivó en una disputa judicial que se extendió durante 4 años.

Las empresas sostuvieron que Willis había trabajado bajo la figura de empleado contratado y que, por ese motivo, no podía reclamar la recuperación de los derechos de autor. Pero finalmente, en marzo de 2015, un jurado falló a favor del cantante con una resolución que le devolvió su participación sobre 33 canciones compuestas para Village People después de 1978, con un 50% de los derechos compartidos junto a Jacques Morali. Macho Man quedó excluida porque había sido creada antes de esa fecha.

El cambio económico fue inmediato, Willis pasó de cobrar u$s30.000 anuales por todo su repertorio a recibir, según sus propias declaraciones, más de u$s1 millón por año solamente por las regalías de Y.M.C.A.

La historia también tuvo un cierre inesperado, porque en 2017, Willis y Henri Belolo dejaron atrás el conflicto y alcanzaron un nuevo acuerdo. El cantante regresó a Village People con una condición: convertirse en el licenciatario exclusivo del grupo para sus presentaciones y proyectos futuros.