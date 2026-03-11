McLaren se expande fuera de la Fórmula 1 y entra en el negocio del golf

La escudería británica se diversifica e ingresa a un nuevo deporte con el lanzamiento de su equipamiento de golf que empezará a operar el próximo 29 de abril.

McLaren lanza su propia división de golf para capitalizar el éxito de la Fórmiula 1. McLaren Golf comenzará a operar desde el próximo 29 de abril.

McLaren se traslada de las pistas a los campos de golf. La escudería británica anunció el lanzamiento de su primera línea de productos para gol que se llamará McLaren Golf.

Se trata de la primera vez que la estructura de Woking se adentra en el mundo del golf y se encargará de la fabricación y comercialización de equipamiento de este deporte y comenzará a operar el próximo 29 de abril .

El objetivo del equipo papaya es traspasar su ADN, ya implantado en el mundo del motor, a un nuevo deporte en el que puedan convertirse en una referencia mundial de equipamiento deportivo . En ese sentido, McLaren Golf contará con un equipo de expertos en la industria del golf, así como ingenieros experimentados.

“Estamos construyendo una marca basada en el ADN de alto rendimiento de McLaren y la estamos integrando en un nuevo ámbito deportivo. Hemos contratado a algunas de las mentes más brillantes de la ingeniería y las hemos combinado con figuras destacadas del mundo del golf para crear una empresa innovadora que supera los límites de lo que los golfistas pueden esperar de su equipamiento”, ha afirmado Neil Howie , consejero delegado de McLaren Golf

Por su parte, Nick Collins , consejero delegado de McLaren Automotive, ha subrayado que McLaren “siempre ha convertido la excelencia técnica en experiencias extraordinarias. Nosotros trasladamos esa misma filosofía a nuestra nueva aventura, McLaren Golf. Creamos equipos con un diseño exquisito, meticulosamente refinados e inconfundiblemente McLaren”.

Asimismo, Zak Brown, consejero delegado de McLaren Racing, ha agregado que “llevar nuestros estándares de ingeniería de referencia de la parrilla al campo de golf parece un paso natural, y abre la marca McLaren a un nuevo público.”

There's going to be a new kid on the block in April... McLaren Golf.



Who's excited to see this?

Sin embargo, la producción de palos de golf es un sector difícil de abordar para McLaren. Por ejemplo, el 90% del mercado de drivers está dominado por cinco empresas: Callaway, Ping, TaylorMade, Titleist y Cobra. A lo largo de los años, algunas marcas grandes del deporte intentaron entrar en la fabricación de palos de golf, sobre todo Nike, pero no lograron hacerse un lugar en un mercado que controlan estos cinco principales fabricantes.

Este lanzamiento no es un tiro al aire; es la confirmación del músculo financiero de McLaren. La escudería vive una época dorada:

En lo deportivo McLaren ha capitalizado el título mundial de Lando Norris, volviendo a la cima de la F1 y en llo financiero, tras la entrada del fondo bareiní Mumtalakat y CYVN Holdings (Abu Dabi), el equipo está tasado en u$s 5.000.000.000, convirtiéndose en la estructura más valiosa de la parrilla.

Además, en patrocinios acaba de firmar un acuerdo plurianual con Etihad Airways, reforzando su conexión con Oriente Medio.

McLaren ya no es solo un equipo de carreras. Es una marca de estilo de vida global que ahora quiere acompañar a sus seguidoes también en los 18 hoyos.