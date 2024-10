Franco Colapinto: "Si no consigo butaca para el año que viene me hago ingeniero"

Luego de una brillante actuación en el Grand Prix de Estados Unidos , Franco Colapinto , el piloto argentino que sigue sorprendiendo en Fórmula 1, bromeó sobre su futuro en la máxima categoría del automovilismo. " Si no consigo butaca para el año que viene me hago ingeniero", dijo entre risas.

"El equipo no quería largar con gomas duras y yo les dije 'Dale amigo, tirá duras y lo hacemos más largo'. No querían y los convencí", dijo Colapinto, entre risas, fiel a su estilo.

Fue entonces que bromeó con ser ingeniero si no sigue corriendo en 2025: "Capaz que si no consigo butaca para el año que viene me hago ingeniero de constructores", agregó.