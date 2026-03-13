Fútbol en el fin de semana: los partidos de la fecha 11 del Torneo Apertura 2026 + Seguir en









El fútbol no para y este fin de semana tendremos una gran cantidad de partidos tanto de la Liga Profesional argentina como del fútbol europeo con sus principales ligas. Conocé el cronograma.

Fútbol en el fin de semana: los partidos de la fecha 11 del Torneo Apertura 2026

La fecha 11 del Torneo Apertura 2026 se juega desde este sábado 14 hasta el martes 17 de marzo con 15 partidos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Al respecto, la AFA dio a conocer la designación de árbitros para los encuentros correspondientes.

El árbitro Yael Falcón Pérez estará en el estadio 15 de Abril para el encuentro entre Unión y Boca del domingo a las 22 y Darío Herrera irá al Monumental el mismo día, pero a las 19.45, para el encuentro entre River y Sarmiento.

Además, Pablo Dóvalo fue el designado para el encuentro entre San Lorenzo y Defensa y Justicia, que se disputa el lunes a las 18.30 en el Nuevo Gasómetro.

El mismo día, Jorge Baliño dirigirá Racing vs. Estudiantes de Río Cuarto a las 20 en el Cilindro de Avellaneda; y Nicolás Ramírez hará lo propio en Instituto vs. Independiente a las 22 en el Monumental de Alta Córdoba.

Por último, Facundo Tello impartirá justicia en el clásico entre Belgrano y Talleres del domingo a las 17.30 en el estadio Julio César Villagra. Días, horarios y TV de la fecha 11 del Torneo Apertura 2026: Sábado 14 de marzo 19: Platense vs. Vélez (Zona A) - ESPN Premium

21: Rosario Central vs. Banfield (Zona B) - TNT Sports Domingo 15 de marzo 15.15: Gimnasia de La Plata vs. Independiente Rivadavia (Zona B) - TNT Sports

17.30: Belgrano vs. Talleres (Interzonal) - TNT Sports

19.45: River vs. Sarmiento (Zona B) - ESPN Premium

22: Unión vs. Boca (Zona A) - TNT Sports

22: Tigre vs. Argentinos Juniors (Zona B) - ESPN Premium Lunes 16 de marzo 15.30: Barracas Central vs. Atlético Tucumán - TNT Sports

15.30: Aldosivi vs. Huracán (Zona B) - ESPN Premium

18.30: San Lorenzo vs. Defensa y Justicia (Zona A) - TNT Sports

20: Racing vs. Estudiantes de Río Cuarto (Zona B) - ESPN Premium

22.15: Instituto vs. Independiente (Zona A) - TNT Sports Martes 17 de marzo 19: Lanús vs. Newell’s (Zona A) - ESPN Premium

21.15: Central Córdoba vs. Deportivo Riestra (Zona A) - TNT Sports

21.15: Gimnasia de Mendoza vs. Estudiantes de La Plata (Zona A) - ESPN Premium Partidos del fútbol europeo: Por otro lado, el sábado jugarán por LaLiga de España el Atlético Madrid de los argentinos ante el Getafe, a las 12:15. Luego, el Real Madrid enfrentará al Elche, a partir de las 17. El domingo, el Barcelona enfretará al Sevilla de Almeyda a las 12:15. En la Premier League de Inglaterra, el sábado el Arsenal recibirá al Everton a las 14:30, y Chelsea al Newcastle a la misma hora. Luego, Manchester City visitará al West Ham United desde las 17. Ya el domingo, Manchester United recibirá al Aston Villa, a las 11, y Liverpool enfrentará al Tottenham, por las 13:30. En la Bundesliga de Alemania, el partido de la fecha será Bayer Leverkusen recibiendo al poderoso Bayern Munich, el sábado a las 11:30. En la Serie A de Italia, el sábado se jugarán Inter vs Atalanta (11hs), Napoli vs Lecce (14hs) y Udinese vs Juventus (16:45). El domingo, animarán Como vs Roma (14hs) y Lazio vs Milan (16:45).