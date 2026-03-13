La fecha 11 del Torneo Apertura 2026 se juega desde este sábado 14 hasta el martes 17 de marzo con 15 partidos.
Fútbol en el fin de semana: los partidos de la fecha 11 del Torneo Apertura 2026
El fútbol no para y este fin de semana tendremos una gran cantidad de partidos tanto de la Liga Profesional argentina como del fútbol europeo con sus principales ligas. Conocé el cronograma.
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Al respecto, la AFA dio a conocer la designación de árbitros para los encuentros correspondientes.
El árbitro Yael Falcón Pérez estará en el estadio 15 de Abril para el encuentro entre Unión y Boca del domingo a las 22 y Darío Herrera irá al Monumental el mismo día, pero a las 19.45, para el encuentro entre River y Sarmiento.
Además, Pablo Dóvalo fue el designado para el encuentro entre San Lorenzo y Defensa y Justicia, que se disputa el lunes a las 18.30 en el Nuevo Gasómetro.
El mismo día, Jorge Baliño dirigirá Racing vs. Estudiantes de Río Cuarto a las 20 en el Cilindro de Avellaneda; y Nicolás Ramírez hará lo propio en Instituto vs. Independiente a las 22 en el Monumental de Alta Córdoba.
Por último, Facundo Tello impartirá justicia en el clásico entre Belgrano y Talleres del domingo a las 17.30 en el estadio Julio César Villagra.
Días, horarios y TV de la fecha 11 del Torneo Apertura 2026:
Sábado 14 de marzo
- 19: Platense vs. Vélez (Zona A) - ESPN Premium
- 21: Rosario Central vs. Banfield (Zona B) - TNT Sports
Domingo 15 de marzo
- 15.15: Gimnasia de La Plata vs. Independiente Rivadavia (Zona B) - TNT Sports
- 17.30: Belgrano vs. Talleres (Interzonal) - TNT Sports
- 19.45: River vs. Sarmiento (Zona B) - ESPN Premium
- 22: Unión vs. Boca (Zona A) - TNT Sports
- 22: Tigre vs. Argentinos Juniors (Zona B) - ESPN Premium
Lunes 16 de marzo
- 15.30: Barracas Central vs. Atlético Tucumán - TNT Sports
- 15.30: Aldosivi vs. Huracán (Zona B) - ESPN Premium
- 18.30: San Lorenzo vs. Defensa y Justicia (Zona A) - TNT Sports
- 20: Racing vs. Estudiantes de Río Cuarto (Zona B) - ESPN Premium
- 22.15: Instituto vs. Independiente (Zona A) - TNT Sports
Martes 17 de marzo
- 19: Lanús vs. Newell’s (Zona A) - ESPN Premium
- 21.15: Central Córdoba vs. Deportivo Riestra (Zona A) - TNT Sports
- 21.15: Gimnasia de Mendoza vs. Estudiantes de La Plata (Zona A) - ESPN Premium
Partidos del fútbol europeo:
Por otro lado, el sábado jugarán por LaLiga de España el Atlético Madrid de los argentinos ante el Getafe, a las 12:15. Luego, el Real Madrid enfrentará al Elche, a partir de las 17. El domingo, el Barcelona enfretará al Sevilla de Almeyda a las 12:15.
En la Premier League de Inglaterra, el sábado el Arsenal recibirá al Everton a las 14:30, y Chelsea al Newcastle a la misma hora. Luego, Manchester City visitará al West Ham United desde las 17. Ya el domingo, Manchester United recibirá al Aston Villa, a las 11, y Liverpool enfrentará al Tottenham, por las 13:30.
En la Bundesliga de Alemania, el partido de la fecha será Bayer Leverkusen recibiendo al poderoso Bayern Munich, el sábado a las 11:30.
En la Serie A de Italia, el sábado se jugarán Inter vs Atalanta (11hs), Napoli vs Lecce (14hs) y Udinese vs Juventus (16:45). El domingo, animarán Como vs Roma (14hs) y Lazio vs Milan (16:45).
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