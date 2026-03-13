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13 de marzo 2026 - 17:25

Fútbol en el fin de semana: los partidos de la fecha 11 del Torneo Apertura 2026

El fútbol no para y este fin de semana tendremos una gran cantidad de partidos tanto de la Liga Profesional argentina como del fútbol europeo con sus principales ligas. Conocé el cronograma.

Fútbol en el fin de semana: los partidos de la fecha 11 del Torneo Apertura 2026

Fútbol en el fin de semana: los partidos de la fecha 11 del Torneo Apertura 2026

La fecha 11 del Torneo Apertura 2026 se juega desde este sábado 14 hasta el martes 17 de marzo con 15 partidos.

Al respecto, la AFA dio a conocer la designación de árbitros para los encuentros correspondientes.

Informate más

El árbitro Yael Falcón Pérez estará en el estadio 15 de Abril para el encuentro entre Unión y Boca del domingo a las 22 y Darío Herrera irá al Monumental el mismo día, pero a las 19.45, para el encuentro entre River y Sarmiento.

Además, Pablo Dóvalo fue el designado para el encuentro entre San Lorenzo y Defensa y Justicia, que se disputa el lunes a las 18.30 en el Nuevo Gasómetro.

El mismo día, Jorge Baliño dirigirá Racing vs. Estudiantes de Río Cuarto a las 20 en el Cilindro de Avellaneda; y Nicolás Ramírez hará lo propio en Instituto vs. Independiente a las 22 en el Monumental de Alta Córdoba.

Por último, Facundo Tello impartirá justicia en el clásico entre Belgrano y Talleres del domingo a las 17.30 en el estadio Julio César Villagra.

Días, horarios y TV de la fecha 11 del Torneo Apertura 2026:

Sábado 14 de marzo

  • 19: Platense vs. Vélez (Zona A) - ESPN Premium
  • 21: Rosario Central vs. Banfield (Zona B) - TNT Sports

Domingo 15 de marzo

  • 15.15: Gimnasia de La Plata vs. Independiente Rivadavia (Zona B) - TNT Sports
  • 17.30: Belgrano vs. Talleres (Interzonal) - TNT Sports
  • 19.45: River vs. Sarmiento (Zona B) - ESPN Premium
  • 22: Unión vs. Boca (Zona A) - TNT Sports
  • 22: Tigre vs. Argentinos Juniors (Zona B) - ESPN Premium

Lunes 16 de marzo

  • 15.30: Barracas Central vs. Atlético Tucumán - TNT Sports
  • 15.30: Aldosivi vs. Huracán (Zona B) - ESPN Premium
  • 18.30: San Lorenzo vs. Defensa y Justicia (Zona A) - TNT Sports
  • 20: Racing vs. Estudiantes de Río Cuarto (Zona B) - ESPN Premium
  • 22.15: Instituto vs. Independiente (Zona A) - TNT Sports

Martes 17 de marzo

  • 19: Lanús vs. Newell’s (Zona A) - ESPN Premium
  • 21.15: Central Córdoba vs. Deportivo Riestra (Zona A) - TNT Sports
  • 21.15: Gimnasia de Mendoza vs. Estudiantes de La Plata (Zona A) - ESPN Premium

Partidos del fútbol europeo:

Por otro lado, el sábado jugarán por LaLiga de España el Atlético Madrid de los argentinos ante el Getafe, a las 12:15. Luego, el Real Madrid enfrentará al Elche, a partir de las 17. El domingo, el Barcelona enfretará al Sevilla de Almeyda a las 12:15.

En la Premier League de Inglaterra, el sábado el Arsenal recibirá al Everton a las 14:30, y Chelsea al Newcastle a la misma hora. Luego, Manchester City visitará al West Ham United desde las 17. Ya el domingo, Manchester United recibirá al Aston Villa, a las 11, y Liverpool enfrentará al Tottenham, por las 13:30.

En la Bundesliga de Alemania, el partido de la fecha será Bayer Leverkusen recibiendo al poderoso Bayern Munich, el sábado a las 11:30.

En la Serie A de Italia, el sábado se jugarán Inter vs Atalanta (11hs), Napoli vs Lecce (14hs) y Udinese vs Juventus (16:45). El domingo, animarán Como vs Roma (14hs) y Lazio vs Milan (16:45).

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