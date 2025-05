Garnacho explotó contra el entrenador Rubén Amorim y tendría los días contados en Manchester United

Garnacho ingresó a los 26 minutos del segundo tiempo por Mason Mount y no pudo revertir el resultado en el estadio San Mames.

Sobre este poco tiempo de juego tras ser titular en todo el certamen, Garnacho explotó y amagó con irse del club: "Hasta la final, he jugado todas las rondas, he ayudado al equipo. Hoy, jugar 20 minutos... no sé. El partido influye, pero la temporada en sí y la situación del club... Voy a intentar disfrutar el verano y ver qué pasa después".