Gran Premio de Singapur: cronograma completo de Fórmula 1 y cómo es el circuito + Agregar ámbito en









La máxima categoría desembarca en las calles de Marina Bay para disputar un fin de semana que incluirá el último formato Sprint del año.

El circuito callejero de Marina Bay en uno de los trazados más exigentes y húmedos del calendario. F1

La Fórmula 1 no da descanso y desembarca este fin de semana en el Gran Premio de Singapur para disputar la fecha 17 de la temporada 2026. Tras el paso por Malasia con la primera victoria de Max Verstappen en el año, los pilotos y escuderías llegan a uno de los escenarios más desafiantes y esperados.

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Sumado a eso, la cita en Marina Bay presenta un atractivo extra para todos los equipos y aficionados. El fin de semana incluirá la última carrera sprint del año, por lo que el cronograma habitual se modifica y la actividad oficial comenzará desde el mismo viernes.

F1 Gran Premio de Singapur: cómo es el circuito El Circuito Urbano de Marina Bay es una de las pistas más duras y agotadoras de todo el campeonato. Combina curvas cerradas de 90 grados, frenadas intensas y paredes muy cercanas, todo bajo un calor sofocante y un clima extremadamente húmedo.

En este trazado, largar adelante es casi sinónimo de victoria, debido a lo angosto de la pista y las pocas zonas de sobrepaso. De esta manera, la posición en la clasificación suele definir el resultado, mientras que la estrategia de boxes y las apariciones del Safety Car son las principales claves para ganar puestos.

Longitud : 4,927 km

: 4,927 km Número de vueltas : 62

: 62 Distancia total : 305,337 km

: 305,337 km Récord de vuelta : Lewis Hamilton (1:33.808 en 2025)

: Lewis Hamilton (1:33.808 en 2025) Último ganador: George Russell (2025) F1 Fórmula 1: cronograma del GP de Singapur 2026 Al tratarse de una fecha con formato Sprint, los horarios y las sesiones varían respecto de un fin de semana habitual con una única sesión de prácticas. Toda la actividad se podrá seguir en los siguientes horarios:

Viernes 9 de octubre Prácticas Libres : 05:30 hs

: 05:30 hs Clasificación Sprint: 09:30 hs Sábado 10 de octubre Carrera Sprint : 06:00 hs

: 06:00 hs Clasificación principal: 10:00 hs Domingo 11 de octubre Carrera principal: 09:00 hs Calendario de Fórmula 1 2026 Tras el paso por el trazado asiático, a la temporada 2026 le quedarán seis competencias antes del cierre de año: GP de Singapur : del 9 al 11 de octubre

: del 9 al 11 de octubre GP de Estados Unidos (Austin): del 23 al 25 de octubre

(Austin): del 23 al 25 de octubre GP de México : del 30 de octubre al 1° de noviembre

: del 30 de octubre al 1° de noviembre GP de Brasil : del 6 al 8 de noviembre

: del 6 al 8 de noviembre GP de Las Vegas : del 19 al 21 de noviembre

: del 19 al 21 de noviembre GP de Qatar : del 27 al 29 de noviembre

: del 27 al 29 de noviembre GP de Abu Dabi: del 4 al 6 de diciembre