La IA cambió su carrera en el fútbol: el jugador que confió en Chat GPT para que sea su representante

La tecnología ha tomado más fuerza en el mundo del fútbol, pero este jugador sorprendió por el uso que le dio a la IA.

Cada vez son más los que se aventuran con las Inteligencias Artificiales y las utilizan en muchos de los aspectos de su vida. Increíblemente, las personas suelen confiar en todo lo que provenga de la misma y el mundo del fútbol no le ha escapado a estas innovaciones tecnológicas.

Aunque en este caso, el jugador protagonista no la utilizó para mejorar su rendimiento ni en ningún tipo de cuestión deportiva. Demetri Mitchell aprovechó a la IA para poder tener un mejor salario en su carrera en el deporte rey, algo tan insólito como real.

Demetri Mitchell inició su carrera en la academia dónde surgió una figura internacional como Marcus Rashford, y al igual que su ex compañero, ambos llegaron al Manchester United . En su caso fue en 2013, dónde disputó algunos partidos en las juveniles y luego fue cedido al Wolverhampton Wanderers para sumar rodaje.

Si bien tuvo algunas convocatorias en los Red Devils, no tuvo suerte pese a haber debutado en la Premier League. Fue a distintos clubes a préstamo hasta que su vínculo finalizó en 2020, pero jamás abandonó su sueño de seguir jugando al fútbol. Probó en categorías menores hasta que llegó su chance en el Leyton Orient de la tercera división de Inglaterra.

Hasta acá es una historia normal para el mundo del fútbol, pero todo cambia cuando este último contrato tiene a un protagonista: la Inteligencia Artificial. Inesperadamente, aprovechó la herramienta para conseguir un mejor salario y, de paso, no tener que pagarle un porcentaje a un agente.

"Las comisiones suelen ser del 5% y la IA me costaba 15 libras al mes", explicó hace poco el ex Manchester United. "ChatGPT fue el mejor agente que tuve en mi carrera. El club me envió la oferta y usé Chat GPT para preguntar cómo debía negociar y qué debía decir", sentenció el jugador.

Así, más allá de haber firmado un buen contrato gracias a la ayuda de la IA, su presente no destaca. La promesa que supo dar esperanza a muchos en los Red Devils debido a su polifuncionalidad, no suma ni goles o asistencias en una liga menor, sumado a que de nueve apariciones en la temporada, tan solo fue titular en tres partidos.