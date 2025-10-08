Con 1.400 millones de dólares en patrimonio, la fortuna de Cristiano Ronaldo le da un lugar en la exclusiva lista de deportistas billonarios junto con Michael Jordan y Roger Federer.

A los 40 años, Cristiano Ronaldo volvió a hacer historia , pero esta vez fuera del campo. Según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, el portugués se convirtió en el primer futbolista del mundo en superar los mil millones de dólares de patrimonio , un logro que lo coloca en un club donde solo figuran nombres como Michael Jordan y Roger Federer.

Su fortuna, estimada en 1.400 millones de dólares , refleja dos décadas de carrera en la élite del fútbol y una impresionante capacidad para monetizar su imagen. Aunque el salto definitivo llegó tras su desembarco en Arabia Saudita, lo cierto es que la marca CR7 se ha convertido en una de las más rentables del planeta.

El delantero del Al-Nassr sigue rompiendo moldes en una etapa en la que muchos de sus contemporáneos ya se retiraron. Con un contrato valuado en más de 400 millones de dólares, Ronaldo es hoy el deportista mejor pagado del mundo , un título que combina su talento deportivo con su instinto empresarial.

El contrato con Al-Nassr terminó de catapultar la fortuna de Cristiano Ronaldo hasta la lista de los deportistas mejores pagos del mundo.

Desde hace años, la fortuna de Cristiano Ronaldo dejó de depender exclusivamente de sus goles. Su marca personal abarca hoteles, gimnasios, perfumes, indumentaria y hasta una línea de productos nutricionales . En Portugal, su cadena Pestana CR7 se ha convertido en un emblema del turismo deportivo de lujo, con sedes en Lisboa, Funchal y Madrid.

El salto a Arabia Saudita no solo significó un contrato astronómico —con un salario anual libre de impuestos cercano a los 200 millones de dólares—, sino también una participación accionaria en el club Al-Nassr y otros beneficios que pocos deportistas han negociado. Bloomberg detalló que, además del sueldo, el portugués percibe ingresos por derechos de imagen y colaboraciones con gigantes como Nike, Armani y Clear, que aportan cerca de 100 millones de dólares adicionales por año.

Su equipo financiero, encabezado por Miguel Marques, gestiona inversiones en bienes raíces y empresas emergentes en Portugal. Entre sus propiedades destacan una mansión en Lisboa valuada en más de 20 millones de euros y otra en la exclusiva Quinta da Marinha. También participa en proyectos vinculados al pádel y medios deportivos, demostrando una diversificación poco común en el ambiente futbolístico.

Ronaldo, además, rompe récords fuera de la cancha en redes sociales: supera los 660 millones de seguidores en Instagram, lo que lo convierte en el influencer más cotizado del mundo. Cada publicación comercial puede generarle entre 2 y 3 millones de dólares, según estimaciones del portal Hopper HQ.

Cristiano Ronaldo La rivalidad con Lionel Messi en lo que a fortuna refiere ubica a Cristiano Ronaldo como ganador con un patrimonio que supera holgadamente al del argentino.

La diferencia de fortuna entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi

La rivalidad entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi se trasladó, inevitablemente, al terreno económico. Según Bloomberg, el patrimonio de Messi ronda los 620 millones de libras (unos 750 millones de dólares), una cifra impresionante pero todavía muy por debajo de la del portugués.

Mientras el astro del Inter Miami percibe alrededor de 20 millones de dólares anuales garantizados, la cifra representa apenas una fracción de lo que Ronaldo gana en Arabia Saudita. Además, el argentino ha centrado su estrategia en alianzas con marcas y proyectos familiares, como la cadena de hoteles MiM y su propia marca de ropa, sin la agresiva diversificación empresarial de su rival.

La comparación, claro, no es del todo lineal. Ronaldo sigue activo en un mercado con beneficios fiscales y contratos récord, mientras que Messi transita una etapa más relajada en la MLS. Pero incluso con ese matiz, la diferencia patrimonial marca un antes y un después en la historia del deporte moderno: por primera vez, un futbolista en actividad ingresa al selecto grupo de los multimillonarios globales.