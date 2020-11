Hamilton encendió las alarmas al no confirmar su continuidad en la F1

Consultado sobre el impacto que pudiera tener en el equipo la eventual salida del director general, el austríaco Toto Wolff, el séxtuple campeón mundial hizo una aclaración sorprendente que dejó en suspenso su permanencia en la categoría.

"Ni siquiera sé si voy a estar aquí el año que viene, así que no es realmente una preocupación para mí en este momento", respondió en conferencia de prensa, según refleja el sitio especializado Motorsport.

Hamilton, de 35 años, dueño del récord de victorias en la F1 (93), va camino a la conquista de su séptimo título, lo que igualaría la plusmarca del alemán Michael Schumacher como máximo campeón de la categoría.

El británico, sólo amenazado por su compañero de equipo, el finlandés Valtteri Bottas, podría conseguir su nueva coronación en el Gran Premio de Turquía, el próximo 15 de noviembre.

"Me gustaría estar aquí el año que viene, siento que puede seguir adelante durante muchos meses, pero no hay garantía de eso con seguridad. Hay muchas cosas que me emocionan de la vida exterior, así que el tiempo lo dirá", abundó sobre su futuro.

Sobre su vínculo con el director de Mercedes, Hamilton contó: "Tenemos muchas conversaciones profundas, Toto y yo, así que soy muy consciente de dónde está mentalmente, y compartimos mucho y llevamos mucho peso juntos, creo".

"He estado aquí mucho, mucho tiempo. Definitivamente puedo entender el querer retroceder un poco y dar más tiempo a la familia y ese tipo de cosas", entendió sobre la postura del director de Mercedes, Wolff.