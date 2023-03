Independiente busca técnico: las opciones que maneja la dirigencia

Luego, continuó: "Independiente necesita sumar puntos. Necesitamos un técnico que sume puntos. Queremos tener el técnico definido, pero tampoco queremos apurarnos. Mucha gente se ofrece a dirigir Independiente".

Por otro lado, confesó que habló con Gerardo Martino, uno de los ex entrenadores de la Selección argentina, pero no que no quiere dirigir en Argentina. También contó que el Turco Mohamed no quiere dirigir en el país. "Él vivió un episodio asqueroso y le pido disculpas en nombre de Independiente", expresó Doman.

"Otros técnicos no quieren dirigir en Argentina o esperan llamados de otros clubes. Con (Ariel) Holan vengo hablando. Es muy lindo a hablar con Ariel. En algún momento Holan va a ser técnico de Independiente. Ojalá sea en mi gestión. Viene a Argentina en 10 días y quedamos en juntarnos a tomar un café. Ahora no puede venir. La mayor parte de los técnicos que nos interesan están en contratos", aclaró Doman.

Finalmente, cerró: "Tenemos un problema económico porque le técnico argentino está muy bien colocado en el fútbol internacional. Por otro lado, tenés técnicos con contratos que no pueden romper".