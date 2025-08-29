Suspenden viajes de compras a Chile por las amenazas tras los incidentes en el estadio de Independiente

Los incidentes entre la barrabrava de Universidad de Chile y la de Independiente todavía generan repercusiones entre las relaciones entre ambos países. Por el momento, la Conmebol no se expidió sobre las sanciones tras la cancelación del partido.

La tensión entre argentinos y chilenos continúa en aumento tras lo que fueron los incidentes que protagonizaron las barrabravas de Independiente y Universidad de Chile el miércoles 20 de agosto en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini durante el partido de vuelta de la Conmebol Copa Sudamericana. A causa de la tensión latente - y a la espera de la definición de la Justicia y el organismo deportivo - las empresas que ofrecen tours de compras decidieron detener sus servicios hasta que el conflicto se calme.

En detalle, distintas empresas debieron avanzar con suspensiones y reprogramaciones de viajes en ómnibus luego de que se viralizarán videos y mensajes en las redes sociales donde ciudadanos chilenos - muchos identificados con la U. De Chile - amenazan y advierten a los argentinos que piensan viajar a la ciudad de Santiago.

Las amenazas - que también llegaron por WhatsApp - fueron hechos en las redes sociales y grupos creados por las distintas empresas que ofrecen este tipo de viajes .

Uno de los casos más representativos del crecimiento del nivel de agresividad es lo que ocurrió con la empresa mendocina Punto Viajes. Su coordinador, Carlos Castro, detalló en comunicación con Radio Mitre Mendoza que la decisión fue tomada luego de que se viralizaran " audios que han salido en los distintos medios y en redes sociales , que todo lo que sea patente argentina iba a ser agredidos por chilenos por lo que ha pasado en el partido de Avellaneda”.

Los incidentes entre Universidad de Chile e Independiente trascendieron el ámbito del fútbol e impactaron incluso en la esfera política.

El pasado domingo, un colectivo mendocino que realizó compras en Los Andes sufrió una apedreada mientras los pasajeros estaban en locales comerciales. Al menos 120 personas se vieron afectadas por las recientes cancelaciones.

Violencia entre Independiente y Universidad de Chile: dieron de alta a los últimos heridos y ya no hay internados

El Ministerio de Salud bonaerense confirmó que ya no quedan pacientes hospitalizados en la red provincial tras los violentos disturbios ocurridos la semana pasada en Avellaneda, durante el cruce por la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile.

Los enfrentamientos entre las hinchadas derivaron en una serie de agresiones que incluyeron golpes, palazos, el lanzamiento de inodoros, butacas y hasta una bomba de estruendo por parte del sector visitante, mientras que los locales respondieron con ataques físicos y vejaciones. El saldo fue de unas veinte personas heridas, que debieron ser derivadas a los hospitales Fiorito, Presidente Perón y Eduardo Wilde.

El ministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak, detalló que los afectados presentaban un abanico de lesiones que iban desde traumatismos leves hasta cuadros de extrema gravedad. Entre ellos, dos ciudadanos chilenos llegaron en estado crítico: "Fueron intervenidos neuroquirúrgicamente por un equipo de guardia en el Hospital Fiorito, ya se fueron de alta y avanzan en su recuperación extrahospitalaria", precisó.