¿Tevez a Independiente? Según "Bebote" Álvarez será el nuevo DT

"El dt es carlos teves. Punto final" (sic), escribió Bebote en la red social Twitter.

— Bebote Alvarez (@BeboteAlvarez1) November 10, 2022

El paso de Tevez por Rosario Central no fue de lo mejor. Pero su nombre ya había sonado para Independiente, aunque el propio "Apache" dijo que no. Doman, por su parte, no lo había descartado.

"Si me llama el representante de Tevez, obviamente lo escucharíamos. No lo descarto, es alguien que nos podría interesar, aunque su nombre no surgió del mundo Independiente, sino del externo”, declaró el presidente del Rojo.