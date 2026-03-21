Irán no se baja del Mundial 2026 y la FIFA hace malabares: dónde jugará la selección asiática + Seguir en









Los conflictos bélicos entre Irán y Estados Unidos podrían afectar directamente la organización de la Copa del Mundo.

Infantino última detalles para poder garantizar la presencia de Irán en la Copa del Mundo. Kevin Dietsch/Getty Images

La fuerte tensión que se vive en Medio Oriente no es algo a lo que el fútbol le pueda escapar. La Finalissima entre Argentina y España, que se iba a disputar en Qatar, fue suspendida, y las dudas de Irán de presentarse a disputar el Mundial 2026 hacen que la previa del certamen mundialista se complique cada vez más.

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Ante este panorama, la FIFA busca desesperadamente una forma de no tener que alterar la estructura del torneo, en especial a pocos meses de que se lleve a cabo. Con el clima tenso ante el conflicto bélico con Estados Unidos e Israel, la última esperanza de Gianni Infantino está depositada en la propuesta que le hicieron para que no se bajen de la competencia.

seleccion iran La Selección de Irán no quiere bajarse del Mundial y le pidió a la FIFA un cambio de sede. EFE La negociación de la FIFA con la Federación de Fútbol de Irán Desde el ente máximo que regula el fútbol no quieren más sobresaltos, ya que saben que el hecho de que la guerra que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán pone en riesgo la organización del certamen. Nadie quiere tener que cambiar drásticamente de sede el Mundial 2026 ni tampoco perder a un participante con la fecha de inicio cada vez más cerca.

Si bien Irán mantuvo en duda su logística, finalmente los norteamericanos dieron el brazo a torcer tras las negociaciones con la FIFA. El gobierno estadounidense que no había asegurado las garantías de seguridad a la delegación asiática confirmó que las brindará y, fundamentalmente, facilitará el trámite de las visas tanto para jugadores como dirigentes y cuerpo técnico.

Esto le permitiría a Irán disputar sus partidos de fase de grupos como estaba previsto, a pesar del pedido de mudar los encuentros a México. Gianni Infantino mantuvo una comunicación fluida con la federación de fútbol iraní para ratificar que no habrá traslado al país vecino ni a otras sedes alternativas.

Los asiáticos tendrán su primera cita contra Nueva Zelanda el martes 16 de junio en el SoFi Stadium, mismo lugar en el que jugarán la segunda jornada del Grupo G ante Bélgica el domingo 21. Cerrarán su participación en esta fase frente a Egipto el sábado 27 en Seattle. Trump Infantino Mundial 2026 Mandel NGAN - Pool/Getty Images Estados Unidos no estaba agilizando las visas de la delegación iraní para poder ingresar al país y la FIFA tuvo que intervenir. Mandel NGAN - Pool/Getty Images La respuesta de Irán tras la confirmación de FIFA Tras la ratificación de las sedes, la Federación de Fútbol de Irán emitió un comunicado oficial. Si bien celebraron que la FIFA logró destrabar el conflicto de las visas, los dirigentes iraníes advirtieron que no dudarán en boicotear su participación en territorio estadounidense si surgen nuevos obstáculos o si no se garantiza la seguridad absoluta de su delegación. Por otro lado, subrayaron que el hecho de competir en las sedes originales no debe interpretarse como una flexibilización de sus posturas políticas. Aseguraron que mantendrán una vigilancia constante sobre el trato que reciban sus jugadores y cuerpo técnico durante la estadía en California y Washington.