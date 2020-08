Mascherano reconoció que se equivocó con River: sus fuertes declaraciones

"Son errores que pasan y lamentablemente no puedo volver el tiempo atrás. Entiendo que haya mucha gente de River enojada conmigo", agregó al respecto el jugador con más presencias en la selección argentina. Y está claro que su relación con River se deterioró tanto que una vez que volvió al país tras 15 años lo hizo para jugar en Estudiantes de La Plata.

Por otro lado, Mascherano contó que "sigo a River, me encanta que le vaya bien. Disfruté de los años de Gallardo a la cabeza. Lo conozco. Nos une una relación a pesar de no tener tanto contacto. No me olvido de la gente que me ayudó o dio una mano a lo largo de mi carrera".

Y, además, reveló que tuvo la oportunidad de volver a River "dos veces", una cuando era titular en el Barcelona, pero entendió que "no era el momento".

"En su momento cuando me vino a buscar a través de Enzo (Francescoli), sentía que podía seguir en un nivel alto en Europa. Los momentos de River no son los míos y los míos no son los de River. Cuando después de irme a China y tuve que decidir dónde jugar, estaba entre Estados Unidos y Argentina. Vine acá (por Estudiantes)", sentenció.