Michael Jordan: subastan su primera remera en Chicago Bulls

La remera roja y blanca estampada con el nombre de Jordan y el número 23 se espera que alcance entre u$s200.000 y u$s400.000, dijo la casa de subastas.

La leyenda del básquet, que tenía 21 años en ese momento, sonrió y levantó la camiseta en su primera conferencia de prensa como miembro de los Bulls. Luego se convirtió en el corazón de la dinastía Bulls que ganó seis campeonatos de la NBA en la década de 1990.

La carrera de Jordan volvió a estar en el centro de atención este año en el documental "The Last Dance", que atrajo a grandes audiencias de televisión. Un par autografiado de zapatillas Air Jordan se vendió por u$s560.000 en una subasta en mayo, un récord para zapatillas.

Hannah Malin, gerenta de desarrollo comercial de deportes de Juliens Auctions, dijo que los objetos de Jordan despiertan gran interés porque trascendió el mundo del atletismo. El ídolo de los Bulls es un "fenómeno de cultura pop", dijo, "así que todo lo que ha hecho cobra más importancia".

Otros artículos deportivos a la venta en la subasta de diciembre incluirán un sweater de Kobe Bryant y una camiseta de los Lakers firmada por el basquetbolista, quien murió en un accidente de helicóptero en febrero pasado.

Las ofertas se realizarán en línea, por teléfono y en una subasta en vivo en Beverly Hills el 4 de diciembre.