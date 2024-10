Jugó en el fútbol argentino, marcó a Messi y a Cristiano Ronaldo, pero se cansó, cambió de rumbo y lanzó su propio emprendimiento

Jugó en la Argentina, marcó a Messi y a Cristiano Ronaldo, pero cambió de rumbo y lanzó su propio emprendimiento

"Me sentía súper confiado como jugador. Tenía la mentalidad que estaba a la par de ellos y me los iba a comer. Jamás me vi en inferioridad, pero sí era tremendo cuando uno da un paso en falso y te limpian. Marcar a Messi es complicado porque tiene una calidad tremenda y un arranque con pelota dominada que no lo tiene nadie; con Cristiano fue un tanto diferente porque él es 9 y uno como lateral no está en contacto directo, pero sus movimientos te marcan que es un tremendo jugador”, recordó en diálogo con LN.