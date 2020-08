Por el coronavirus, retrasan el ingreso de Kobe Bryant al Salón de la Fama de la NBA

"La decisión de reprogramar la consagración para mayo, junto con la disminución de las visitas de visitantes al museo y un futuro muy incierto con respecto a los eventos de básquet de colegios y escuelas secundarias, nos ha obligado a tomar estas decisiones", dijo John Doleva, director ejecutivo del Salón de la Fama.

"Para este único evento, y solo debido a la pandemia, trasladaremos todo el evento a Mohegan Sun, que ha sido un socio de marketing del Salón durante mucho tiempo. Mohegan Sun ha demostrado que pueden operar de manera efectiva casi como una 'burbuja' para nuestro evento, lo que proporciona un entorno más seguro para nuestros invitados", adelantó en un comunicado.

Naismith Memorial Basketball Hall of Fame Reschedules Class of 2020 Enshrinement to May 2021 at @mohegansun. #20HoopClass