La AUF canceló el vuelo chárter tras la eliminación del Mundial y el plantel uruguayo regresará en vuelos comerciales + Agregar ámbito en









Tras el inesperado y prematuro adiós en la instancia inicial, la dirigencia de la federación optó por desmantelar la logística original y coordinar el retorno del contingente de manera fragmentada en aerolíneas de línea.

La AUF canceló el chárter tras la eliminación de Uruguay del Mundial 2026. @Uruguay

El flojo desempeño de Uruguay en este Mundial 2026 anticipaba un final abrupto. La temprana despedida golpea con dureza el orgullo tras una primera ronda decepcionante, marcada por dos empates y una derrota, y un indiscutible desgaste en la convivencia entre el plantel y Marcelo Bielsa. Aunque desde la federación mantienen el hermetismo sobre el futuro del entrenador, su salida se da por descontada. En medio de esta tensa transición, la dirigencia ya ejecutó una inmediata medida que impacta en la logística de los futbolistas.

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La Asociación Uruguaya de Fútbol notificó a la delegación concentrada en Playa del Carmen que la logística original quedaba suspendida. Tras la derrota por 1-0 frente a España en el Estadio Akron de Guadalajara, las autoridades cancelaron el vuelo privado contratado para el regreso.

Como consecuencia de esta drástica medida institucional, los 26 futbolistas, los integrantes del cuerpo técnico de Marcelo Bielsa y los colaboradores de la Celeste no retornarán juntos a Montevideo. En su lugar, el grupo deberá disgregarse y emprender la vuelta de manera individual a través de aerolíneas comerciales.

Marcelo Bielsa La prematura eliminación de Uruguay en la Copa del Mundo 2026 fue el reflejo de una campaña decepcionante y sin rumbo. FIFA

El comunicado oficial de la AUF y el polémico plan de retorno para el plantel uruguayo A través de un comunicado, este sábado la AUF expresó: "El viaje de ida requirió un vuelo chárter exclusivo debido al volumen de la delegación (más de 150 personas) y la necesidad de trasladar más de 5,000 kg de equipaje y utilería. Tal como estaba planificado desde el inicio, el trayecto de regreso nunca contempló la opción de vuelo charter debido a no conocer desde donde comenzaría el retorno".

"Por este motivo, al reducirse significativamente el número de pasajeros, los restantes integrantes de la delegación oficial iniciarán el retorno a sus hogares a partir de mañana 28/6 en vuelos de línea comercial, siendo esta la vía más rápida y eficiente para cada destino individual. Llegarán el día lunes en diferentes grupos", añadió. Sin embargo, gran parte del plantel no pisará suelo uruguayo, sino que despegará directamente desde México hacia sus respectivos destinos en Europa y Sudamérica. Tras una temporada desgastante, los futbolistas dispondrán de unos días de vacaciones para descansar antes de sumarse a las pretemporadas con sus clubes de origen.