Gripe H3N2: alerta por un leve aumento de casos en Argentina

El Boletín Epidemiológico Nacional informó que además, en la 3 primeras semanas de 2026 se notificaron 99 casos de coqueluche.

Un informe reciente del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) alertó sobre el incremento de casos de H3N2 que se viene registrando durante las últimas semanas. De todos modos, señaló que se mantiene la baja circulación de virus respiratorios en Argentina y que, hasta el momento, los casos se mantienen dentro de lo esperado para esta época del año.

En relación a los casos de Influenza A(H3N2), hubo 6 nuevos casos del subclado J.2.4.1 (K) registrados en la última semana analizada. Entre el 18 de diciembre de 2025 y el 30 de enero de 2026 se confirmaron 53 casos de este subclado en 17 jurisdicciones, con mayor concentración en las regiones Centro y Sur.

Mendoza y Santa Cruz encabezan el listado de provincias afectadas, con 8 casos cada una. Les siguen la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 6 casos por distrito. También se registraron contagios en La Rioja, Neuquén, Santa Fe y Tierra del Fuego (3 casos cada una); Catamarca, Córdoba, Corrientes y Entre Ríos (2 casos); y Chubut, La Pampa, Río Negro, San Juan y Tucumán (1 caso cada una). Ante la aparición de fiebre, tos o malestar general es necesario ir al médico, así lo expresaron las autoridades sanitarias.

Por otro lado, la circulación de SARS-CoV-2 se mantiene estable, con dos casos en personas internadas y no se presentaron notificaciones de virus sincicial respiratorio (VSR). Los especialistas remarcan que, si bien la situación está dentro de lo esperado para esta época del año en ambos casos, es clave sostener las medidas de prevención y la vacunación.

casos de gripe 1.jpg Aumento de casos de Coqueluche BEN detalló que en las primeras tres semanas de 2026 se notificaron 99 casos confirmados de coqueluche, una infección respiratoria altamente contagiosa causada por la bacteria Bordetella pertussis, con una incidencia de 0,21 casos por cada 100 mil habitantes y, si bien estos datos superan las cifras registradas para el mismo período desde 2019, los mismos se vinculan al ascenso de casos observador durante 2025.

En ese sentido, el Ministerio de Salud de la Nación recuerda que existen vacunas seguras y efectivas para prevenir la esta enfermedad y que el descenso progresivo de las coberturas genera una acumulación de personas susceptibles a contraer la enfermedad.

