La empresa dueña de la Fórmula 1 contempla la salida a bolsa de MotoGP

El Liberty Media tiene previsto indemnizar en u$s136,5 millones a Dorna Sports, la dueña del Mundial de motociclismo, en el caso de que la operación se retrase o finalmente no se complete. El grupo estadounidense tendrá una mayoría de seis consejeros sobre siete en el nuevo órgano de administración.

Liberty anunció la semana pasada la compra del 86% de la empresa propietaria de MotoGP, a la que valoró en u$s4.500 millones, tras alcanzar un acuerdo con el fondo Bridgepoint, y la dirección de Dorna, encabezada por Carmelo Ezpeleta, retendrá un 14%. La valoración del 100% de las acciones se ha cifrado en u$s3.800 millones, por lo que el nuevo propietario desembolsará unos u$s 3.270 millones, según confirmó el grupo en el documento. No obstante, no todo el pago será en efectivo. Liberty pagará el 65% en cash (u$s2.460 millones) y el 21% restante (u$s796 millones), en acciones de su compañía.