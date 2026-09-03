Ley de biocombustibles: el Senado alcanzó un acuerdo para ampliar los cortes en biodiésel y bioetanol

La ampliación de los cortes de biocombustibles tuvieron un sólido respaldo. Senado

Con amplio respaldo de las provincias y de distintos bloques, el proyecto que busca reformar la ley N° 27640 de biocombustibles alcanzó dictamen en el Senado de la Nación. La iniciativa responde a un reclamo de cámaras azucareras y aceiteras y le permitirá avanzar al oficialismo con un proyecto que lleva su firma, luego del sorpresivo freno que recibió la aprobación del Súper RIGI. Las provincias con pymes industriales productoras de biodiésel insisten en cambios para tener mayor participación.

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El proyecto que alcanzó respaldo fue encabezado por La Libertad Avanza (LLA) pero canalizó reformas de representantes de Jujuy, Tucumán y Salta. Según pudo conocer Ámbito, la salteña Flavia Royón -presidenta de la Comisión de Minería- propuso nuevas modificaciones y mantuvo una reunión con el neuquino Pablo Cervi (LLA) hasta minutos antes del plenario que terminó por dictaminar la propuesta, que será elevada a sesión este mismo mes. La proyección también es integrar la iniciativa con el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR) que se está debatiendo en comisiones de Senado.

La reforma busca la ampliación del corte de bioetanol del 12% al 15%, porcentaje del que se reservará un 6% para el bioetanol de caña, un 6% al bioetanol de maíz y el restante 3% como producto de la competencia. Ninguna empresa podrá tener más del 20% del mercado, para garantizar condiciones de participación.

La discusión del biodiésel fue la más difícil de destrabar -por la pugna entre grandes productoras y las pymes industriales- y se estableció una ampliación del 5% al 10% en el corte con dos segmentos: una de compañías integradas (que pueden gestionar toda la cadena productiva) y otra de no integradas, que tendrán un cupo del 5% de la totalidad del mercado. En este caso, ninguna empresa podrá tener más del 10% del mercado y se establecerá hasta el 2036 un cupo del 3% de las no integradas.

Hasta último momento, el proyecto de biocombustibles recibió cambios. Senado Este porcentaje cuenta con disidencia de aliados provinciales, por ser considerado menor. "Ya nos estiramos lo suficiente para alcanzar consenso", planteó un senador libertario a este medio, aunque la misma Royón reconoció que pueden haber modificaciones en el recinto.

Por otro lado, para ambos sectores se eliminó el precio máximo para adoptar como referencia el valor exportable; se delimitaron los motivos para ampliar porcentajes de cortes; y se habilitó a las provincias de poder ampliar los cortes. "Nadie terminó contento del todo con la redacción que quedó, así que debe ser una buena ley", sostuvo una de las representantes provinciales que impulsó el proyecto, quien agregó para Ámbito: "El debate está agotado. Tiene que aprobarse la próxima sesión". Un sector del peronismo, encabezado por el puntano Fernando Salino presentó un dictamen de minoría considerando el reclamo de las pymes industriales productoras de biodiésel, emplazadas principalmente en las provincias de San Luis, La Pampa, Buenos Aires y Entre Ríos. "Necesitamos una mirada que contemple las regiones y no que contemple empresas integradas o no integradas", insistió, aunque reconoció que "cualquier voluntad que haya en elevar el corte nos parece adecuada y la vamos a acompañar".

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