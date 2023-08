La foto de Sebastián Villa en las redes sociales que generó la furia de los hinchas de Boca

Villa , en pleno conflicto legal con el "Xeneize", se mostró junto a Oscar Romero , otro ex Boca , en Turquía . El colombiano estaba allí para firmar contrato con el Kasimpasa , pero el club turco finalmente desistió de contratarlo por la denuncia que presentó Boca en la FIFA .

"Muchas Bendiciones mi panita, me alegro verte. Gracias por la cena, amigo" , expresó Villa en una foto con el jugador paraguayo, quien rescindió su contrato con Boca y así liberó un cupo de extranjeros.

Villa tiene vínculo vigente con Boca hasta diciembre de 2024 y pero él se considera jugador libre. Los abogados del delantero enviaron una carta documento al club informando que se consideraba en libertad de acción porque no fue respetado su derecho a trabajar al no ser convocado para partidos oficiales. Por tal motivo, desde entonces no se volvió a presentar a las prácticas.

Posteriormente, Villa se entrenó en las instalaciones de Unión Deportiva Lanzarote de la Quinta División de España, que dirige Leonel "Pipa" Gancedo, pese a no tener permiso del club de La Ribera.