La frase de Rodrigo De Paul que hace ilusionar a todo Racing

El mediocampista de la Selección argentina Rodrigo De Paul expresó su amor por Racing , club que lo formó y al cual fue a ver en el triunfo por Copa Sudamericana , y aseguró que aunque no está cerca en la entidad de Avellaneda, su "corazón" siempre lo acompaña al equipo.

"Yo salí de este club y que ellos me reconozcan... creo que también uno intenta hacer desde donde le toca que el club siga creciendo, intentar ser un embajador afuera de casa y con los valores que uno aprendió acá" , expresó el futbolista de Atlético Madrid.

"Para mí es increíble el cariño de todos. Es una alegría inmensa el cariño que me brindan. Soy de la casa y siempre que me voy o que no estoy cerca mi corazón está acá, y eso es lo más importante", agregó en diálogo con el canal oficial de Racing.

Además, el campeón del mundo en Qatar 2022 con la Selección argentina reveló que el amor por la entidad de Avellaneda se los heredó a sus hijos: "Yo a la edad de ellos soñaba con jugar al fútbol, venía a la cancha, me enamoraba de la gente y soñaba y hoy poder transmitirles a ellos y que digan que son de Racing me genera mucho placer".

"Creo que lo más importante es eso, que todos tengamos mucho amor por este club y esta camiseta", concluyó.

Cada vez que vuelve a la Argentina, De Paul siempre se mostró cercano al club, incluso, en los últimos días presenció en la cancha de Lanús la goleada de Racing ante Sportivo Luqueño por 3 a 0 en el encuentro por Copa Sudamericana.

"Rodrigo es de Racing, de Racing de verdad", le gritaron los hinchas al jugador durante el entretiempo para mimarlo.