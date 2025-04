La historia detrás del Topo Gigio de Riquelme: a 24 años del festejo que desafió al poder y recorrió el mundo

Desde la otra vereda, el futbolista se mostró sorprendido: "Esto es una locura. Ahora dicen que ya me vendieron y yo no tengo idea. Como no quisieron negociar mi contrato, ahora dicen que me transfieren". Finalmente, el pase del ídolo boquense al conjunto culé se concretó, y Riquelme vistió la camiseta azulgrana durante la temporada 2002-2003.