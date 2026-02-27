Extraen del océano el cable que hizo posible la conexión a Internet a nivel global + Seguir en









Se denomina El TAT-8 y fue instalado el 14 de diciembre de 1988. Se trató de una pieza fundamental para conectar continentes



Actualmente, la extracción y mantenimiento de cables submarinos es una pieza técnica clave para la estabilidad de la infraestructura global. Hoy, estos sistemas sustentan el tráfico intercontinental gracias a la labor especializada de ingenieros y tripulaciones que operan lejos de la vista del público, de acuerdo a la revista Wired. Es por eso que, el cable TAT-8, fue uno de los hitos más relevantes en la historia del internet.

TAT-8 fue el primer cable transatlántico de fibra óptica, construido por AT&T, British Telecom y France Telecom. Entró en operación el 14 de diciembre de 1988. Estuvo presente en eventos megaimportantes: la caída del Muro de Berlín, la aparición de la World Wide Web, el auge y la caída de las “puntocom”, el fin del gobierno tory en el Reino Unido y el cambio de ciclo político y social en EEUU y Europa.

Sin embargo, el TAT-8 agotó su capacidad en apenas 18 meses debido al aumento explosivo de usuarios, lo que impulsó la instalación de nuevas rutas transoceánicas. Finalmente, en 2002, un fallo técnico excesivamente costoso de reparar determinó el final de su vida útil.

Cómo extraen al TAT-8 del océano Según reportó Wired, la idea de extraer a TAT-8 de las profundidades del océano tiene tres motivaciones principales: liberar espacio en el lecho marino para futuras instalaciones, gestionar la infraestructura obsoleta y recuperar materiales de valor mediante reciclaje industrial.

La operación está dirigida por Subsea Environmental Services, empresa líder mundial en reciclaje de cables submarinos. Por otro lado, el buque Maasvliet, equipado con tecnología diésel-eléctrica, se encarga de localizar, enganchar y extraer los kilómetros de cable desde las profundidades oceánicas.

Para extraer al TAT-8, se utiliza un anzuelo plano conocido como “pez plano” que se deja caer hasta el fondo marino siguiendo la ruta indicada en documentos históricos. Tras tomar contacto, la tripulación inicia la llamada “carrera de corte”, navegando a baja velocidad para enganchar el cable sin dañarlo. El procedimiento puede durar horas o un día entero. Una vez que el cable llega a la superficie, se corta, se enrolla a mano y se almacena en los tanques del buque. Los repetidores deben extraerse por separado al cable debido a su peso, que puede superar los 400 kilos (882 libras). El destino final de los materiales recuperados seguirán mostrando su valor industrial incluso tras décadas bajo el océano. Las empresas como Mertech Marine se encargan del procesamiento y reciclaje.

