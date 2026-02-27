Bill Clinton se presentó ante la Justicia y aseguró desconocer los delitos cometidos por Jeffrey Epstein

El exmandatario de EEUU también afirmó que él no hizo "nada malo". El interrogatorio debió realizarse a puertas cerradas.

Bill Clinton se presenta ante la Justicia por el caso Epstein.

El expresidente de Estados Unidos Bill Clinton aseguró este viernes que no sabía nada sobre los delitos cometidos por el financista Jeffrey Epstein y afirmó que no hizo “nada malo” , según declaró en su comparecencia inicial ante un comité del Congreso que investiga su relación con el fallecido empresario.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La audiencia se llevó a cabo en Chappaqua, Nueva York , donde el matrimonio Clinton tiene su residencia habitual . El interrogatorio se desarrolló a puerta cerrada , aunque se prevé que el material audiovisual sea difundido públicamente en las próximas horas.

La presentación de Clinton ocurrió un día después de que su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton , también declarara ante el mismo comité.

Es la primera vez que el Congreso obliga a un expresidente a testificar en una investigación legislativa bajo la amenaza de desacato, luego de que los Clinton rechazaran en un primer momento comparecer al considerar que el proceso tenía motivaciones políticas .

El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes , el republicano James Comer , anticipó que espera publicar el video de la declaración de Hillary Clinton dentro de las próximas 24 horas.

Comer sostuvo que “nadie acusa a nadie de ninguna irregularidad, pero creo que el pueblo estadounidense tiene muchas preguntas, y estamos comprometidos a obtener respuestas”.

Además, recordó que durante su testimonio Hillary Clinton respondió en reiteradas ocasiones: “tendrá que preguntárselo a mi esposo, no puedo responder eso”.

“Ya teníamos una amplia lista de preguntas para él, y ayer aumentó, así que esperamos con interés”, añadió el legislador.

Cruces y cuestionamientos por el vínculo con Jeffrey Epstein

En el marco de la investigación, la representante republicana por Carolina del Sur, Nancy Mace, afirmó ante la prensa que Hillary Clinton se mostró “desquiciadamente” durante su declaración.

Los congresistas republicanos adelantaron que concentrarán sus preguntas en los viajes y contactos que el expresidente mantuvo en el pasado con Epstein, quien murió en 2019 mientras estaba detenido en Nueva York y enfrentaba cargos federales por tráfico sexual de menores.

Hasta el momento, no se formularon acusaciones formales contra Bill Clinton en el marco de esta investigación legislativa, pero el comité busca esclarecer el alcance de sus vínculos con Epstein y si tuvo conocimiento de las actividades ilícitas que luego salieron a la luz.