La Nº1 del mundo criticó a la WTA por su postura con la guerra en Ucrania

Si bien consideró que no es la culpa de los atletas la situación en Rusia , aclaró en una profunda entrevista con la cadena británica BBC que el deporte es también muy importante porque históricamente es "usado como propaganda".

"He oído y leído que después de la Segunda Guerra Mundial no se permitió jugar a los alemanes ni a los japoneses ni a los italianos y creo que este tipo de cosas demostraría al gobierno ruso que quizá no merezca la pena. Sé que es una parte pequeña, porque solo somos atletas, pero creo que el deporte es muy importante y siempre se ha usado como propaganda", analizó Swiatek.