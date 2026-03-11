Historia pura en la NBA: Bam Adebayo marcó ¡83 puntos! y superó el récord de Kobe Bryant Por Martín Figueira + Seguir en









El pívot convirtió 83 puntos frente a los Washington Wizards y quedó por detrás de Wilt Chamberlain como máximo anotador en un partido de la liga estadounidense de basquetbol. Se convirtió en el récord individual más inesperado de todos los tiempos.

Adebayo ostenta ahora el segundo mayor récord de anotación en un solo partido.

El pívot estadounidense Edrice Adebayo, más conocido como Bam Adebayo, se convirtió este martes en el segundo máximo anotador de un partido oficial de la National Basketball Association (NBA), de Estados Unidos, con 83 puntos.

El basquetbolista de los Miami Heat se lució en el duelo ante los Washington Wizards, ya que de los 150 puntos de su equipo, él convirtió por su propia cuenta 83 tantos en 42 minutos, sin tiempos extras. Se trata del récord individual más inesperado y extraño de la historia de la liga, ya que Adebayo no es una super estrella ni un anotador puro, sino más bien un jugador de regular a bueno, cuyo fuerte es la defensa. De hecho, promediaba 18.9 puntos por partido en la temporada 2025/26 antes de su noche histórica y su récord personal era 41.

El récord anotador de Bam Adebayo Esta cifra que lo dejó por delante del histórico Kobe Bryant, que marcó 81 puntos en 2006, y ahora sólo quedó por detrás del legendario Wilt Chamberlain, quien alcanzó los 100 puntos en un encuentro regular en 1962.

Todo comenzó con una actuación increíble en el primer cuarto, donde el jugador nacido en Nueva Jersey anotó 31 puntos. Lejos de conformarse con la impresionante cifra, llegó a la mitad del cotejo con 43 unidades, situación que palpitó la histórica noche que se presenciaría en Miami.

Embed Para el tercer periodo, Adebayo llevaba anotado 62 unidades y en el último parcial marcó otros 21 para alcanzar los 83 porotos, desplazar a Kobe Bryant al tercer lugar y volver locos a los fanáticos presentes en el estadio.

Su increíble e inigualable noche se completó con 20 de 43 en tiros de campo, 36 de 43 tiros libres, 9 rebotes y 3 asistencias. Así, Adebayo concretó un partido que quedará marcado para siempre de la historia de la NBA y con un récord muy difícil de superar. ¿Cómo y por qué se dio esta increíble e inesperada actuación histórica de Adebayo? Nadie en el mundo podía presagiar que Bam Adebayo iba a tener una noche tan espectacular como para superar los históricos 81 puntos de Kobe Bryant en un partido. Como motivos, hay que tener en cuenta que las otras figuras de Miami Heat como Norman Powell, Tyler Herro, Andrew Wiggins y Terry Rozier no jugaron, por lo que Adebayo pasó a ser la principal y hasta única arma ofensiva del equipo. Es decir, todas las pelotas a él. Además, lo mismo sucedió en el equipo rival, Washington Wizards, pero a la inversa: sus jugadores más importantes tampoco participaron de este partido sea por lesión u otros motivos (Anthony Davis, Trae Young, D'Angelo Russell) y su quinteto titular anoche promedió los 21 años. Además de ser uno de los peores equipos de la NBA hoy (marcha 28 de 30 en la tabla general), lo hizo con jugadores inexperimentados. Máximos anotadores en un partido de la NBA en la historia: Wilt Chamberlain 100 puntos.

Bam Adebayo 83 pts.

Kobe Bryant 81 pts.

Luka Doncic 73 pts.

Wilt Chamberlain 73 pts.

David Thompson 73 pts.

Wilt Chamberlain 72 pts.

Elgin Baylor 71 pts.

David Robinson 71 pts.

Donovan Mitchell 71 pts.

Damian Lillard 71 pts.